Faust-díjra jelölték Mundruczó Kornélt

Faust-díjra jelölte Mundruczó Kornélt a Proton Színház Látszatélet című előadásában végzett kiemelkedő rendezői munkájáért a Német Színházi Szövetség (Deutscher Bühnenverein). A díj történetében most először került a jelöltek közé nem német színház, jelen esetben egy független magyar társulat, a Proton Színház produkciója.

A legjelentősebb német színházi díj minden esetben az előző év legjobb színházi teljesítményeit jutalmazza, azokat a művészeket tüntetik ki vele, akiknek a munkája irányadó a német színház számára.

A Faust-díjat idén tizenegyedik alkalommal adják át november 3-án, Lipcsében nyolc kategóriában: legjobb színházi rendezés, legjobb színész és színésznő, legjobb zenés színházi rendezés, legjobb zenés színész és színésznő, legjobb koreográfia, legjobb táncos és táncosnő, legjobb gyermek- és ifjúsági rendezés és legjobb díszlet és jelmez. Mundruczó Kornélt a legjobb színházi rendezés kategóriában jelölték Joanna Praml és Johanna Wehner rendezőnők mellett.

Az életműdíjat idén Elfriede Jelinek Nobel-díjas osztrák író kapja. A zsűri szerint az író "életműve már most kitörölhetetlen nyomokat hagyott az irodalomban, a színházban és a filmben".

A Látszatélet a Proton Színház működési struktúrájának megfelelően nemzetközi koprodukcióban készült, nyolc koprodukciós partnere közül négy német: a Theater Oberhausen, a berlini HAU Hebbel am Ufer, a drezdai HELLERAU - European Center for the Arts, a Wiesbaden Biennale, illetve a Bécsi Ünnepi Hetek, a lille-i La Rose des Vents, a Théâtre de Strasbourg/Scéne européenne és a Trafó Kortárs Művészetek Háza volt, producere Büki Dóra, a Proton ügyvezetője.

Az előadás világpremierje a Bécsi Ünnepi Heteken, németországi bemutatója a Theater Oberhausenben volt. Nem a Faust-jelölés az első elismerés, amelyben német nyelvterületen részesül az előadás: Ausztriában, Németországban és Svájcban kapott kiemelkedően jó kritikák mellett 2017 elején a legjelentősebb német színházi portál, a nachtkritik.de szerkesztősége a 2016-os év 50 legjobb színdarabja közé választotta a Proton Színház előadását, ahol a nézők szavazatai alapján végül a 8. helyen végzett.

A Látszatélet szerzője Wéber Kata, díszlettervezője Ágh Márton, aki Domán Melindával együtt a jelmezeket is jegyzi, fénytervezője Éltető András, zeneszerzője Asher Goldschmidt. Az egyes szerepeket a Proton Színház virtuális társulatának tagjai - Monori Lili, Láng Annamária és Rába Roland - mellett Jéger Zsombor, az Örkény Színház társulatának tagja és Kozma Dáriusz játsszák.

Miután vendégjátékra októberben Szentpétervárra, Vilniusba és Utrechtbe utazik az előadás, Magyarországon legközelebb a Trafó Kortárs Művészetek Háza műsorán lesz látható november 27-én, 28-án és 29-én.