Medúzából és kőből is készült cipő

Különféle anyagokból: bőrből, régi szőnyegből, nyúlszőrből, medúzából vagy kőből készült cipő és 3D-vel nyomtatott koncepciócipő is látható a hágai Virtuális Cipő Múzeum (Virtual Shoe Museum) kiállításán, amely Cipőmágia - Experimentális cipődizájn címmel szeptember 14-től Budapesten is látható, a Műcsarnokban.

A kiállításon 24, többek között holland, cseh, lengyel, japán, görög, brit, osztrák, norvég és három magyar művész alkotásait mutatják be október 22-ig.

Nem hordható cipőket, inkább cipőszobrokat láthat a közönség a művészeti, experimentális jelegű bemutatón - hangsúlyozta a kiállítás csütörtöki sajtóbejárásán Mayer Marianne, a tárlat magyar szervezője, kiemelve: a hágai Virtuális Cipő Múzeum adatbázisa több száz tervező művét vonultatja fel, és jól dokumentálja az alkotók kísérleteit is. A tárlaton különleges formákkal és anyagokkal találkozhatnak az érdeklődők.

"A cipő, mindannyiunk számára, de különösen a nők számára egy ikonikus kellék, több mint egy ruhadarab" - mondta a szervező, hozzátéve, hogy a lábbelikhez sok konnotáció és történet társítható. Példaként említette Tina Turnert, aki magas sarkú cipőben járt-kelt a színpadon vagy Janis Joplint, aki a koncerteken magas sarkú papucsát egy idő után a közönség közé rúgta. De a jelenkor sztárja, Lady Gaga is nagyon híres a cipőiről, és a kiállító cipőtervezők közül nem egynek a megrendelője is volt.

Liza Snook, a hágai Virtuális Cipő Múzeum alapítója, a kiállítás kurátora elmondta, hogy négyéves korában szeretett bele a cipőkbe, mert édesanyja rendszeresen magas sarkú cipőket hordott. Felnőve aztán grafikai tervezést tanult, és nagyjából húszéves korától kezdte el gyűjteni a különféle cipős témájú könyveket Andy Warholtól és más művészektől.

A kurátor sokat utazott: Indiából vagy Tibetből is több cipőt szerzett be. Először szín, anyag vagy minta szerint kezdte el csoportosítani őket, később létrehozott egy weboldalt, majd nekiállt a kiállítások szervezésének.

A Műcsarnok egy nyitott kiállító intézmény, hangsúlyozta Szegő György, a Műcsarnok művészeti igazgatója, utalva arra, hogy az intézményben jelenleg a most nyíló cipődizájn-tárlat mellett Olga Tobreluts orosz képzőművész Új mitológia című kiállítása, Sebastiao Salgado brazil, valamint Jozef Suchoza magyar hátterű szlovákiai szobrász tárlata is látható. A művészeti igazgató szerint a most nyíló cipőmágia kiállítás az iparművészet és a magas művészet határát szándékozik bemutatni.

Joyce de Gruiter, a kiállítás társkurátora művészként is szerepel a kiállításban. A tárlat magyar alkotói Paulovics Dóra Ivonn, aki idén végzett a MOME cipőtervező tanszékén, valamint Tóth-Kern Enikő és Káldy Júlia.