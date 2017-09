Plácido Domingo: Újra együtt lehettünk Pavarottival

Luciano Pavarotti halálának tizedik évfordulóján nagyszabású emlékkoncertet adtak Veronában a világon valaha élt egyik legnépszerűbb tenorjának pályatársai, köztük a legendás Három tenor-formáció másik két tagja, Plácido Domingo és José Carreras. A közreműködők között volt a világhírű karmester, Eugene Kohn is, aki végigkísérte Pavarotti egész pályáját. Plácido Domingo és Eugene Kohn a koncert után az Origóval írásban osztották meg, hogyan emlékeznek a Tenorissimóra, Luciano Pavarottira.

Egyszerre volt ez a bánat és a boldogság estéje

– fogalmazott Plácido Domingo. - A bánaté, természetesen, hiszen Luciano elment, és már soha többet nem adatik meg nekünk, hogy együtt lehessünk vele, de egyben a boldogságé is, mert mi, a kollégái, leróhattuk előtte a tiszteletünket, és megünnepelhettük a csodálatos életét - méghozzá a lehető legméltóbb módon: zenével!”

„Valószínűleg nemcsak rám, hanem az összes olyan, még ma is aktív muzsikusra igaz, aki valaha dolgozott együtt Luciano Pavarottival, hogy minden alkalommal rá gondolunk, valahányszor előkerül egy olyan zenemű, amelyet annak idején vele adtunk elő” – tette hozzá a világhírű tenor.

A veronai emlékgálán ismét együtt lépett a közönség elé Plácido Domingo és José Carreras:

„Először is elénekeltük a My Way-t, méghozzá trióvá egészülve, ugyanis Lucianót is odavetítették egy képernyőre. Ezt a dalt a Három tenor koncertjein is énekeltük közösen, így bizonyos értelemben újra együtt lehettünk mindhárman, lélekben legalábbis – idézte fel Domingo. - Aztán Joséval és Angela Gheorghiuval Ernesto De Curtis dalát, a Non ti scordar di me-t énekeltük, majd Orchestra di Bresciát vezényeltem, és így kísértük Josét a Passione éneklése közben.”

Plácido Domingo arra is kitért, milyen szempontok alapján állították össze a műsort: távolról sem véletlen, hogy éppen ezek a művek kerültek repertoárra.

„Azon kívül, hogy Luciano nagyon szerette ezeket a nápolyi dalokat, a címüknek is jelentősége van: a „Non ti scordar di me” egy híres sor Verdi A trubadúr-jából, és azt jelenti, „Ne felejts el engem” – és természetesen senki, aki ismerte Lucianót, vagy dolgozott is vele, nem fogja őt elfelejteni soha.

A Passione – azaz szenvedély – pedig Luciano zene iránti szeretetét szimbolizálja. Ugyanezt a szeretetet fektette most minden énekes, zenész, az összes fellépő ebbe a koncertbe.”

Eugene Kohn, aki karmesteri hírnevét többek között a Metropolitanben szerezte, talán nincs is olyan nagy európai operaház, ahol ne vezényelt volna, jelenleg pedig Plácido Domingo vagy Andrea Bocelli koncertjeinek zeneigazgatójaként is tevékenykedik, szintén komoly szerepet vállalt a Pavarotti-emlékkoncert megrendezésében.

„Igazán izgalmas feladat volt számomra, hogy megbíztak azzal: legyek a veronai Pavarotti-emlékgála klasszikus műsorszámokért felelős zenei igazgatója” – fogalmazott a zongoraművész-karmester, akit több évtizedes szoros munkakapcsolat fűzött Pavarottihoz.

„Én még akkor dolgoztam együtt ezzel a nagyszerű művésszel, amikor karrierje legelején járt, és nem volt még ismert ember. Akkoriban még egyszerű, hétköznapi életet élhetett. Túlnyomórészt 1971 és 1975 közé estek a közös munkáink, és Luciano Pavarotti annak idején Maria Callas ajánlására vette fel velem a kapcsolatot.

Abban a szerencsében volt részem, hogy segíthettem a felkészülését az igazán emblematikus szerepei közül néhányra, beleértve a szerepét Verdi Luisa Miller-ében, illetve Donizetti A kegyencnő-jében. De dolgoztunk együtt további számtalan dalon és árián is. Annak köszönhetően, hogy milyen elképesztően tehetségesen tudott a színpadon energiát, muzikalitást és spirituális üzeneteket közvetíteni, én minden bizonnyal többet tanultam tőle, mint ő tőlem – én is elég fiatal voltam még akkoriban. Ráadásul segített fejleszteni az olasztudásomat is, nem beszélve arról, hogy mennyit tanultam tőle a főzésről! Pavarotti szűkebb pátriájában, az itáliai Emilia régióban és a szülővárosában, Modenában az olasz konyha igazi remekei közül lehet válogatni, és maga Pavarotti is elkötelezett rajongója volt - a zene mellett - a gasztronómiának is. Meg, persze a focinak!”

Eugene Kohn szerint a huszadik század egyik legnagyobb tenorjaként emlegetett Pavarotti különleges hatása, amelyet a közönségre gyakorolt, összetett alapokon nyugodott:

„Több tucatszor voltam Luciano Pavarotti hangversenykísérője, de vezényelni őt csak sok évvel később, a szakmai kapcsolatunk egy következő fázisában volt lehetőségem. Kedves és alázatos ember volt, aki a színpadon teljesen megnyitotta magát, hogy egy felsőbb erő, az óriási tehetsége – illetve talán Isten – megnyilvánulhasson rajta keresztül. Amikor színpadon állt, már nem a mentális folyamatokra hagyatkozott, hanem az ösztönei vették át az irányítást, hogy megfelelően bontakozhasson ki a tehetsége, miközben kölcsönhatásba lép a közönségtől érkező energiákkal.”

„Minden korszaknak megvan a maga „Tenorissimója”, és sokszor vitáznak azon, hogy egy adott helyen és időben kit illet a legnagyobbnak kijáró cím. Magyarországon vajon Simándy Józsefnek vagy Ilosfalvy Róbertnek? A 70 évvel ezelőtti Olaszországban vajon Giglinek vagy Carusónak? De az bizonyos, hogy a mindenkori Nr. 1. címre Pavarotti egy esélyes jelölt, és világszerte több millió ember személyes kedvence” – zárta visszaemlékezését a karmester.