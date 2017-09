Elbaltázott nászéjszaka, túlfűtött tébolyda, meghiúsuló lánykérés

Három olasz miniopera, esténként pedig operavetítések szerepelnek a Magyar Állami Operaház ingyenes programjai között szeptember 16-án és 17-én az Andrássy úton.

Egy elbaltázott nászéjszaka, egy érzelmileg túlfűtött tébolyda és egy meghiúsulni látszó lánykérés elevenedik meg Donizetti A csengő és Bolondokháza, valamint Menotti A telefon című egyfelvonásos vígoperájában. A Dalszínház utcai Szfinx-teraszon 14 és 19 óra között látható előadásokban az Operaház művészei közül Rőser Orsolya Hajnalka, Szvétek László, Farkasréti Mária, Várhelyi Éva, Bakó Antal, Buda Tamás, Cserhalmi Ferenc, Fülep Máté, Geiger Lajos, Kóbor Tamás, valamint Sáfár Orsolya, Bátki Fazekas Zoltán és Poroszlay Kristóf működnek közre, az Operaház Zenekarának művészeiből álló együttest pedig Köteles Géza vezényli.

Az előadások után, 19 órától mindkét napon OperaMozi zárja a programot az Andrássy úton, az Opera előtt felállított kivetítőn. Szombaton Wagner: A bolygó hollandi című operáját, vasárnap Minkus/Messer Don Quijote című balettjét vetítik felvételről, a Magyar Állami Operaház és a Magyar Nemzeti Balett művészeinek előadásában.

Az Autómentes Hétvége mindkét napján kedvezménnyel lehet jegyeket vásárolni az Opera saját szervezésű előadásaira az épület előtt felállított ideiglenes jegypénztárban.

Az Autómentes Hétvégével párhuzamosan zajlik szeptember 16-án a Színházak Éjszakája is, amelynek programjaihoz, mint az már hagyománynak számít, a Magyar Állami Operaház is csatlakozik. A minikoncertekkel kísért épületbejárások, amelyek során a felújítás előtt álló intézmény kulisszái mögé is be lehet kukkantani, 20, 21 és 23 órakor indulnak az Operaház Dalszínház utcai bejáratától. A bejárásokra rendkívül korlátozott számban szombat este 19 órától a helyszínen még lehet regisztrálni.