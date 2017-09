Lady Gaga elhalasztotta európai turnéját

Lady Gaga orvosi utasításra elhalasztotta hathetesre tervezett európai turnéját, amely csütörtökön kezdődött volna, Barcelonában - számolt be róla a BBC.

Ahogy az Origo is megírta, Lady Gaga múlt héten a brazíliai Rock in Rio fesztiválon lépett volna fel, de kórházba került, ezért le kellett mondania a koncertet.

Az énekesnő csütörtökön a Twitteren tudatta rajongóival, hogy nem egyszerű csípőproblémáról vagy a turné miatti kimerültségről van szó, hanem súlyos fájdalmaktól szenved, de a legjobb szakemberek kezében van. Korábban már azt is nyilvánosságra hozta, hogy fibromialgiában, egy rendkívül összetett kórban szenved, amely depresszióval, illetve ízületi- és izomfájdalommal jár, és gyakran okoz emésztőszervi panaszokat is.

Lady Gaga ma egy hosszú Instagram-posztban fejtette ki, miért kényszerült lemondani a koncertjeit.

Mint írja, mindig is őszinte volt az egészségügyi problémáival kapcsolatban, és nem azért használja a kifejezetten a „szenvedés” szót, hogy sajnáltassa magát és magára irányítsa a figyelmet. „Nagyon elkeserített, hogy online olyan véleményeket olvastam, miszerint csak dramatizálom a helyzetet, kitalálom az egészet, vagy csak eljátszom az áldozatot, hogy ne kelljen turnéznom. Ha valóban ismerne, aki ilyet ír, tudná, hogy semmi nem állhatna távolabb az igazságtól. Én egy harcos vagyok. Nemcsak azért használom a "szenvedés" szót, mert a trauma és a krónikus fájdalmak megváltoztatták az életemet, hanem azért is, mert ezek gátolnak abban, hogy normális életet élhessek. Abban is gátolnak, amit a legeslegjobban szeretek a világon: hogy fellépjek a rajongóim előtt. Alig várom, hogy újra turnézhassak, de most az orvosaimmal kell lennem, hogy megerősödhessek, és a következő 60 évben, vagy még tovább énekelhessek mindannyiótoknak. Nagyon szeretlek benneteket” - szerepel Lady Gaga bejegyzésében, amelyet 70 milliónál is több követője olvashatott.

A Joanne World Tour elnevezésű koncertkörút szervezője, a Live Nation megerősítette a bejelentést, ám arról egyelőre nincs hír, hogy pontosan mikor folytatódik a turné.