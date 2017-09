Idén lesz 50 éves, mégis eladják a Rolling Stone-t

Novemberben lesz 05 éves a magazin, a kiadó alapító elnöke mégis úgy döntött, eladja többségi részvénycsomagját, de bízik abban, hogy valamilyen pozíciót még megtarthat a vállalatnál.

1967. november 9-én jelent meg a híres Rolling Stone magazin első száma, azaz idén novemberben lesz a lap 50 éves. A lapot kiadó vállalat alapítója, Jann Wenner mégis úgy döntött, hogy eladja többségi (51 százalékos) részvénycsomagját. Wenner azt mondta, „szeretem és nagyon élvezem is a munkámat, amit jó ideje csinálok”. Ennek ellenére azt is mondta, hogy az eladás a legokosabb, amit most tehet - írja a CoS.

Jann Wenner fia, Gus Wenner ügyvezető azt mondta, főleg azért van szükség az eladásra, mert vannak olyan terveik, amiket már nem tudnának egyedül megvalósítani. Állítólag nagyon proaktívak, és látják, hogy a lapkiadási trendek milyen irányba tartanak, és ők szeretnék is tartani a lépést. Amúgy a Rolling Stone-t kiadó Wenner Media tavaly eladta a részesedésének 49 százalékát a szingapúri BandLab Technologiesnek. A maradék 51-et pedig olyan valakinek szeretnék most eladni, akinek

nagyon sok pénze van, és megérti a Rolling Stone küldetését.

Jann és Gus Wenner egyébként bízik abban, hogy megtarthatják elnöki és ügyvezetői pozícióikat, de – ahogy mondták, – ez az új tulajdonoson múlik majd.