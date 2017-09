Az élet zenéjét énekli Mahó Andrea

Az Artisjus-díjas magyar színésznő és énekesnő november 23-án, csütörtökön 19 órától lép színpadra a Pesti Vigadóban. Az élet zenéje című koncertjének sztárvendégei Koós Réka, Miller Zoltán és Bebe lesznek, a bevételből pedig a Korszerű Szülészetért és Nőgyógyászatért Alapítványt támogatja.

Mahó Andrea koncertjének műsorában szinte minden stílus képviselteti magát a komolyzenétől a popon át a rockzenéig. A dalok mellett ráadásul versek is elhangoznak majd. Mahó Andrea ezen az estén mutatja be legújabb dalát is, amelynek zenéjét Fitos Viktor szerezte, szövegét pedig Valla Attila írta.

Az est sztárvendégei Koós Réka, Miller Zoltán és Bebe lesznek, de a Jubileumi Eötvös Kórus is szórakoztatja majd a közönséget Balassa Ildikó vezetésével, akárcsak Gyulai Júlia és Potornai Norbert sztepptánc Európa-bajnokok.

Mahó Andreáról köztudott, hogy rendszeresen jótékonykodik. Nem véletlen tehát, hogy novemberi koncertjének bevételét immár második alkalommal ajánlja fel a Korszerű Szülészetért és Nőgyógyászatért Alapítványnak, amely kiemelten támogatja a Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Neonatális Intenzív Centrumát és szakmai tevékenységének fejlesztését, de egyéb területeken is aktívan segíti a szülészet és a nőgyógyászat fejlődését.

A koncert fő támogatója a Fővárosi Önkormányzat.