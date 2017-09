Gyertyák helyett hatalmas máglyával emlékeznek Leonard Cohenre

Novemberben lesz egy éve, hogy meghalt Leonard Cohen, és családja nagyszabású megemlékezéssel készül a zenész szülővárosában, Montréálban.

November 7-én lesz egy éve, hogy meghalt Leonard Cohen, és családja már készül a megemlékezésre. Az első információk alapján nagyszabású és látványos rendezvényre lehet számítani. Leonard Cohen fia, Adam Cohen azt mondta a Billboardnak, hogy „a világ különböző pontjain égő gyertyák helyett inkább azt szerettük volna, hogy

legyen egy hatalmas máglya egy dombtetőn.

Ez lesz az első olyan Cohen-megemlékezés, amit a család szervez. A helyszín egyébként nem véletlen, ugyanis Cohen szülővárosában, Montréálban lesz az a bizonyos máglya, egy helyi dombon. És persze önmagában egy máglya nem lenne akkora szám, ha világhírű zenészről van szó, így

lesz egy halom koncert is a tűz mellett.

Fellép majd többek között Sting, Elvis Costello, Lana Del Rey, a The Lumineers és Damien Rice is. A rendezvény bevétele pedig a Kanadai Tanácsnak megy majd, elsősorban azért, mert rengeteg kanadai művészprojektet támogatnak, és történetesen ilyen fiatal művész volt Leonard Cohen is, aki még íróként kapott támogatást a szervezettől karrierje elején. A megemlékezésről film is készül, aminek valószínűleg tévés jövője lesz.

A megemlékezés ötlete magától Leonard Cohentől való, aki még halála előtt mondta családjának, hogy temessék őt szülei mellé, és rendezzenek egy szűk körű megemlékezést Los Angelesben. Ha pedig szeretnének nyilvánosat, akkor azt mindenképpen Montréálban rendezzék. Adam Cohen elmondta, hogy ő már apja halála után néhány héttel már ezen a nyilvános megemlékezésen gondolkodott.