Koncerttel emlékezik énekesére a Linkin Park

Október 27-én nagyszabású koncertet adnak a Linkin Park tagjai elhunyt énekesük tiszteletére. A koncert Los Angelesben lesz, és egy halom vendégfellépő segít be a zenekarnak.

Nem kellett sokat várni a nagy bejelentés beharangozása után. A Linkin Parkból Mike Shinoda hétfőn töltötte fel Instagram-oldalára a talányos posztot, amiben annyi állt, hogy érdemes figyelni őket a héten, mert bejelentésre lehet számítani. Még aznap késő délután megjelent a Linkin Park Facebook-oldalán, hogy az együttes október 27-én

koncerted ad Chester Bennington tiszteletére.

A koncert a Los Angeles-i Hollywood Bowlban lesz az október végi pénteken. Egyelőre annyit árultak el, hogy az együtteshez több vendégelőadó is csatlakozik, hogy egy

zeneileg felejthetetlen estét szenteljünk az embernek, aki annyi embert megérintett a világon

- írják a Facebook-posztban.

Ugyancsak hétfőn került ki az együttes YouTube-csatornájára a One More Light című dalukhoz készített emlékvideó. A dal egyébként a Linkin Park idén megjelent, legutóbbi albumuk címadó száma is.

A Chester Benningtonról készült utolsó videófelvételt özvegye a napokban posztolta a Twitteren. Azt írta, ez a legszemélyesebb bejegyzés, amit valaha kitett. A felvétel 36 órával Bennington halála előtt készült, és Talinda Bennington a posszttal azt is érzékeltetni akarta, hogy mennyire nem egyértelműek akár a súlyos depresszió jelei sem. A videón Chester Bennington jókedvűen nevet fia társaságában.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!