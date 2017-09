Visszatér Budapestre Rod Stewart

A világ egyik legnépszerűbb énekese, Sir Rod Stewart 2018-ban visszatér Budapestre, és 8 év után január 29-én ad újra koncertet, a Papp László Budapest Sportarénában.

A teljesen egyedi hangú szupersztár, Rod Stewart, akinek többek között olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint a Sailing, a The First Cut Is The Deepest, a Rhythm Of My Heart, a Baby Jane vagy a Maggie May, vadonatúj show-jával tér vissza Magyarországra.

Sir Rod Stewartot kétszer is a Rock and Roll Hírességek Csarnokának tagjává választották, és egyike a világ legtöbb lemezt eladó énekeseinek: karrierjének öt évtizede során több mint 200 millió albuma kelt el. Számos sikere közé tartozik még hat egymást követő slágerlistavezető albuma az Egyesült Királyságban és 62 slágerlistás dala - amelyekből 16 az amerikai slágerlista első tíz helyére is fel tudott kerülni. 2016-ban lovaggá ütötték zenei és jótékonysági munkásságáért.

Sir Rod idén augusztusban csatlakozott a Cake By The Ocean című slágerrel berobbant DNCE csapatához, hogy együtt újraértelmezzék minden idők egyik legnagyobb diszkóslágerét, a Da Ya Think I'm Sexy-t, amellyel az MTV Music Awards gálán debütáltak hatalmas sikerrel.

Rod Stewart budapesti show-jára a belépők elsőként a hivatalos rajongói klub tagjai számára elérhetőek ma déltől a https://fanclub.rodstewart.com oldalon, a teljeskörű jegyértékesítés szeptember 20-án 10 órakor kezdődik a www.livenation.hu és a www.ticketpro.hu oldalakon keresztül. A fellépésre kizárólag ülőjegyek kaphatók.