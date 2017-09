Még a gondolatokat is lehet látni az új Bánk bánban

Kamaraszínházi produkcióként állította színpadra Katona József Bánk bán-ját Vidnyánszky Attila a Nemzeti Színházban, amelynek szeptember 21-én, csütörtökön lesz a premiere. A kis térben játszódó klasszikus darab arra ad alkalmat, hogy a konfliktusokat, a drámai összetűzéseket közelebb hozza a nézőhöz. A legapróbb mozdulatokat is karnyújtásnyira látja majd a közönség. Bánk szerepében Mátray Lászlót láthatjuk, Gertrudist Udvaros Dorottya játssza, a további fontosabb szerepekben pedig Söptei Andrea, Farkas Dénes, Rácz József, Varga József, Olt Tamás és Horváth Lajos Ottó játszik.

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója korábban a darab drámai és operai változatát is megrendezte már. 2002-ben nagyszínpadra állította a Nemzetiben. Zenetörténeti jelentőségű volt, amikor az ős-Bánk bánt rendezte 2008-ban a debreceni Csokonai Színházban, ugyanis ez Erkel Ferenc eredeti zenei konstrukcióját és Egressy Béni eredeti librettóját vette alapul. Két hete pedig a pesti Operában, pontosabban az Erkel Színházban rendezte meg, óriási sikerrel az operát.



Vidnyánszky Attila az Origónak azt mondta: a 2002-es nagyszínpadi Bánk bánt nagyon fontos előadásnak tartja alkotói életében. Most viszont egy szűkebb, kisebb térre vágyott, egy másfajta megszólalásra. „A kamaraszínpadi Bánk bán új lehetőséget ad arra, hogy megfogalmazzuk a gondolatainkat Katona darabján keresztül." – hangsúlyozta Vidnyánszky Attila. Azt is mondta, hogy bár kamaradarabról van szó, a tér, amelyben jásszák az előadást, nagyobb, mint a budapesti színházak többségének színpada, de mégis közvetlen közelében vannak a nézőknek, akik látják a jelenlétük igazságát vagy hazugságát – ez pedig nagyon veszélyes játék.



Bánk bán szerepében Mátray Lászlót láthatják a nézők, aki az Origónak azt mondta: ez a Bánk keresi a legjobb megoldást – szenved, gyötrődik, és egy célja van, hogy elkerülje a vérengzést. Ami viszont a személyes magánéletében történik, olyan terhet rak a vállára, amely terhek alatt elveszíti józan ítélőképességét.



Udvaros Dorottya játssza Gertrudis szerepét. A szerdai próba után azt nyilatkozta az Origónak, hogy azt szeretné, ha ezt a klasszikus darabot testközelből élnék át a nézők. „Szeretem a kicsi tereket. Megvan az az ereje, hogy minden, ami a színpadon történik, karnyújtásnyira van a közönségtől. Egy szemvillanás, vagy akár egy gondolat is jól látható. Ennek a darabnak nagyon jót tesz ez a közelség. Szeretném, ha a diákok - akik most úgy érzik, nyűg a Bánk bánt elolvasni, mert kötelező olvasmány – rácsodálkoznának, hogy a szereplők nem papírmasé figurák, hanem hús-vér emberek, akik ugyanúgy szenvednek, ugyanolyan fájdalmaik vannak, féltékenyek, hatalomra vágynak vagy éppen a hatalmon lévőt akarják letaszítani, mitha a mai korban játszódna. A való életünkhöz kapcsolódhatnak a jelenetek. Csak meg kell hallani a Katona József által írt archaikus mondatokban, hogy mi az, ami pontosan így van most is, legfeljebb ma nem így fogalmaznánk." – mondta Udvaros Dorottya.



Gertrudis szerepét korábban Udvaros Dorottya édesanyja, Dévay Camilla is játszotta a Kecskeméti Katona József Színházban, és - ahogyan a színésznő fogalmazott – tudja, hogy nagyon sok legenda fűződik a szerephez. Ő Gertrudis emberi oldalát próbálja megmutatni. „Getrudis egy asszony, akinek a férje távol van, mert háborúzik, gyerekei vannak, nem magyar, hanem német, és el kell fogadtatnia magát az itt élőkkel, a férje helyett királynőként kell élnie, ráadásul ő tényleg szereti a férjét, és a király is szereti Getrudist. Katona József nem ezeket hangsúlyozza a darabban, hanem azt, hogy hogyan próbál kemény és királyi lenni. Én pedig azt keresem hogy mi az, ami emögött van. Az én általam megformált Gertrudisnak nincsenek hosszú monológjai. Nagyon rövid mondatokat mond. Azt próbálom a játékommal megmutatni, hogy ezek mögött a kis mondatok mögött mi az a nagymonológ, amelyet ez a nő közben átél."



Petur bán szerepében Olt Tamást láthatja a közönség. Az Origónak azt mondta: amikor megtudta, hogy ő játssza majd Petur bánt, megijedt, ugyanis korábban látta Blaskó Péterrel ezt a szerepet, és nem volt biztos abban, hogy elég érett-e Petur megformálásához, van-e benne elég tűz és szenvedély, amennyit ez a szerep igényel.

„Nagyon jó, hogy már tavasszel elkezdtük próbálni a darabot, és a nyár folyamán ülepedett bennem a dráma és a szerep is. Most már élvezem, hogy bár a múltból szólunk, mégis a saját hangunkon tudunk beszélni ebben a Bánk bánban, és nem ülünk rá a veretes, „shakespeare-i" szövegre, hanem akár modern, lendületes zenékkel és jelenetekkel játsszunk." – mondta Olt Tamás.