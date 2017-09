Robbie Williams nélkül ünnepel a Take That

Bár korábban éppen ennek ellenkezőjéről szóltak a hírek, nagyon valószínűtlen, hogy Robbie Williams csatlakozna a turnéhoz, amellyel egykori zenésztársai a Take That alapításának 25. évfordulóját ünneplik.

Robbie Williams nemrégiben a saját európai szólóturnéjának utolsó koncertjeit is lemondta, és a The Sun szerint arra sincs szinte semmi esély, hogy – a korábbi tervekkel ellentétben – fellépjen a Take That jubileumi, és egyben valaha volt legnagyobb turnéján.

A rajongóknak korábban reménykedésre adott okot, hogy Robbie Williams nagy titokban közösen vett fel néhány számot Gary Barlow-val, Mark Owennel ás Howard Donalddel, de az már biztosnak tűnik, hogy ezeket élőben nem hallhatja tőlük ebben a felállásban a közönség.

Bennfentes információk szerint a Take That immáron trióként tekint önmagára, mert azt a reményt már jóval korábban feladták, hogy egykori ötödik tagjuk, Jason Orange visszatérjen a formációhoz.

Annak, hogy három helyett négyfős legyen a Take That, idáig főként egyeztetési okai vannak: az együtteshez közel állók azt mondják, hogy Barlow, Owen és Donald eleve azonos időbeosztás szerint dolgoznak, Robbie Williams szólóprojektjeinek ütemezésével viszont már nagyon nehéz volna tervezni.

Így aztán hiába volt meg Robbie Williams részéről is a lelkesedés, amikor felvetődött a több földrészen is átívelő turné ötlete, egyelőre csak annyi marad a kötődése egykori együtteséhez, hogy ő a Take Thatről szóló The Band című musical executive producere. Ez a produkció jövő kedden debütál majd Manchesterben.

Bár Robbie Williams annak idején Gary Barlow-val való súrlódásai miatt lépett ki a Take Thatből, ezeknek a valaha volt személyes konfliktusoknak – ahogy arról közös daluk, a Shame is tanúskodik – már semmiféle szerepe nem lehet a bandaegyesítés elmaradásában. A 90-es évek sikercsapatának négy tagja egy 2011-es közös turné után egy alkalommal még idén februárban is lépett föl együtt.