Egyik legerősebb szezonjára készül az Akvárium

Az Akvárium Klubban mind elektronikus zenében, mind élőzenében az eddigi egyik legerősebb szezon következik, miközben a klub nagy volumenű fesztiválok helyszínévé is válik: a CAFe Budapest egyes programjai mellett például a BUSH fesztivál Grand Openingjének is ők adnak otthont.

Színes és erős programmal indul az őszi-téli szezon az Akvárium Klubban.

A teljesség igénye nélkül az elektronikus zene olyan világsztárjai lépnek fel, mint Fritz Kalkbrenner szeptember 29-én, Paul van Dyk október 20-án, Hernan Cattaneo október 21-én, Charlotte de Witte október 27-én vagy Deborah de Luca október 28-án.

De azoknak sem kell nélkülözniük a világhírű fellépőket, akik inkább az élőzenét részesítik előnyben: szintén csak néhány nevet kiragadva a sokból, október 13-án lép fel Fin Greenall, azaz ahogy a zenei életben ismerik, Fink, október 30-án jön Marcus Miller, február 12-én és 13-án pedig dupla koncertet ad a Hollywood Undead - és már most mindkét estére elkelt az összes jegy.

Neves hazai zenészek koncertjeiből pedig egyenesen kimeríthetetlennek tűnik az Akvárium kínálata: többek között Little G Weevil, Boggie, ByeAlex és a Slepp, Heincz Gábor Biga, a Kállay Saunders Band, Odett, a Mystery Gang, Bereczki Zoltán, a Firkin, a Bohemian Betyars, a Kelemen Kabátban, Péterfy Bori & Love Band, az Ocho Macho vagy a Magashegyi Underground szerepel a szezon programjában.

De az Akvárium Klub ezenfelül is sok egyéb izgalmas programnak ad helyt: egyrészt a Necc Partyk budapesti helyszíneként funkcionál az egész klubszezonban, másrészt különböző fesztiválok kiemelt eseményei is ott zajlanak. A CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál keretében az Akváriumban hangzik el a Rudimental DJ Setje október 12-én, és szintén a CAFe hozza el Budapestre Carl Craiget október 18-án, ahogy a Heidi Vogellel kiegészülő Anima Sound System koncertje is a CAFe Budapest része.

November 15-én pedig az Akvárium Klubban nyílik meg a Bush fesztivál: a megnyitón az Ivan & The Parazol lép fel a Kamp! nevű, Lengyelországból érkezett formációval.

A tavaly indult Budapest Ritmo fesztivál október 6. és 8. között költözik be az Akváriumba, november 26-án pedig a Somló Tramás emlékét őrző Somló Cirqsz várja a közönséget ugyanott.