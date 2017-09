Ők játszanak a Linkin Park emlékkoncertjén

Pénteken több zenész is jelezte, hogy fellép a Linkin Park októberi koncertjén, amellyel júliusban meghalt énekesükre, Chester Benningtonra emlékeznek majd. A vendégzenészek között van a System of a Down és a Korn néhány tagja is.

A Linkin Park október 27-én Los Angelesben tart egy hatalmas koncertet júliusban meghalt énekesük, Chester Bennington emlékére. Ez lesz az első alkalom Bennington halála óta, hogy a zenekar tagjai fellépjenek. Ráadásul nem lesznek egyedül, mert

egy halom zenészbarát segít be nekik

a koncerten. A rendezvényt hirdető plakáton is az áll, hogy Linkin Park and friends, azaz a Linkin Park és barátaik.

Pénteken már több vendégszereplő is kiderült - írja az NME. Többek között fellép majd a Los Angeles-i koncerten a Korn frontembere, Jonathan Davis, ketten az Avenged Sevenfoldból,

hárman a System of a Downból,

aztán ott lesz William Ryan Key a Yellowcard énekes, és Kiiara is, akivel közösen adták elő a Heavy című dalukat, amelyik a legutóbbi albumukon, a One More Light-on jelent meg. A fiatal Bring Me the Horizon frontembere, Oliver Sykes is jelezte a Twitteren, hogy fellép a koncerten. Azt írta, hogy megtiszteltetés, hogy ő is ott lehet.