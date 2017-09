Pindroch Csaba fura reggelével indul a Bon-Bon új klipje

Pindroch Csaba, Szorcsik Viktória, Gesztesi Károly, Gubás Gabriella és Kautzky Armand is szerepet kapott a Bon-Bon együttes új dalához, az Itt minden a régi-hez készült videóklipben. A végeredmény egy 3 percbe sűrített budapesti nap lett.

Szeptember 26-án, kedden reggel jelent meg a Bon-Bon legújabb dala, amelyhez videóklip is készült. A videóban a magyar médiavilág ismert alakjai

vállaltak kisebb-nagyobb szerepeket.

A klip több karakterbe kap bele. Van itt fiatal menedzsernő, megfáradt, kicsit piás hivatali ember is. A videó második felében elidőzünk kicsit a budapesti Madách téren, ahol a zenekar mellett több ismert arc is megjelenik. A karakterek közül talán ki lehet emelni Pindroch Csabáét, amelyik végül is keretbe foglalja a klip történetét, de feltűnik mellette mások mellett Gesztesi Károly, Gubás Gabriella, Kautzky Armand, Szorcsik Viktória is.

A többek közt a A sexepilem című sláger illetve a Valami Amerika betétdalával ismertté vált Bon-Bon a klipen kívül más újdonsággal is készül. Hat év után idén októberben jelenik meg legfrissebb nagylemezük, ami a B oldal címet kapta. Az albumon a márciusban bemutatott Szárnyak a szívemen című dalukon kívül 11 magyar és 2 angol nyelvű szám szerepel majd. A B oldal-on a Bon-Bon állítólag az érzelmesebb oldalát is megmutatja.