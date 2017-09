Jennifer Lopez amerikai énekes- és színésznő egymillió dollárt (körülbelül 260 millió forintot) ajánlott fel Las Vegas-i show-jának bevételeiből a Maria nevű hurrikán által sújtott Puerto Rico lakosainak megsegítésére.

A Puero Rico-i származású Jennifer Lopez egymillió dollárral támogatja Puerto Ricót. Lopez New York állam kormányzója, Andrew Cuomo társaságában jelentette be a felajánlást egy vasárnapi sajtótájékoztatón. A sajtótájékoztatón egyébként az is kiderült, hogy Puerto Rico szigetének támogatására New York állam többek között saját honlapján fogja közzétenni az adománygyűjtő pontok helyét és azon dolgok listáját, amelyre a rászorulóknak leginkább szükségük van.

Lopez elmondta, hogy a hurrikán tombolása óta

még nem sikerült a szigeten élő összes rokonával kapcsolatba lépnie.

Azt is mondta, hogy „a Puerto Ricó-iak amerikai állampolgárok és Puerto Ricónak most szüksége van a segítségünkre, mert a Maria hurrikán elpusztította a szigetünket”. Emellett kiderült, hogy kollégáival igyekeznek mozgósítani a kapcsolataikat a szórakoztatóiparban, valamint a sport- és az üzleti életben, hogy még több támogatást szerezzenek a rászorulóknak.

Lopez szerint Rob Manfred, az észak-amerikai profi baseball-liga (MLB) vezetője, valamint Hal Steinbrenner, a New York Yankees tulajdonosa is jelentős összeget készül adományozni. Lopeznek többek között azért vannak ilyen információi a sportos berkekből, mert egy ideje már a New York Yankees játékosával, Alex Rodriguezzel jár. De az is beszédes az énekesnő és a sport kapcsolatáról, hogy J-Lo még korábbi férjével, Marc Anthonyvel vásárolt tulajdonrészt a Miami Dolphins csapatából.

Maria hurrikán A négyes fokozatú Maria hurrikán a múlt héten vonult át a karibi térségben. A trópusi ciklon Puerto Ricóra óránként 260 kilométeres széllel csapott le, több tucat települést elvágott a külvilágtól, fákat csavart ki gyökerestől. A városok ivóvíz, üzemanyag, áram- és telefonszolgáltatás nélkül maradtak.

Andrew Cuomo kormányzó szerint hosszú távon több milliárd dollárra lesz szükség a sziget talpra állításához, az összeget a szövetségi kormánynak kell biztosítania. A négyes fokozatú Maria hurrikán a múlt héten vonult át a karibi térségben. A trópusi ciklon Puerto Ricóra óránként 260 kilométeres széllel csapott le, több tucat települést elvágott a külvilágtól, fákat csavart ki gyökerestől. A városok ivóvíz, üzemanyag, áram- és telefonszolgáltatás nélkül maradtak.Andrew Cuomo kormányzó szerint hosszú távon több milliárd dollárra lesz szükség a sziget talpra állításához, az összeget a szövetségi kormánynak kell biztosítania.

A múlt héten Shakira szólalt fel a közösségi médiában a Mexikói földrengés miatt. Shakira amúgy a UNICEF jószólgálati nagykövete is, éppen ezért buzdította a Twitteren követőit, hogy támogassák a UNICEF Mexikó támogatására létrehozott alapját. Azt írta: „nagyon szomorú vagyok a mexikói tragédia miatt. Ha segíteni akartok, látogassátok meg ezt az oldalt!”