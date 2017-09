Kihirdették a Margó-díj 10-es listáját

Harmadik alkalommal adják át októberben a Margó Irodalmi Fesztiválon a legjobb első prózakötetért járó Margó-díjat, valamint a Budapest a fiatal tehetségekért program különdíját. A kortárs irodalom magyar és külföldi legjavát bemutató Margó Fesztivált idén már tizedszer rendezik meg október 19. és 22. között, könyvvásárral kiegészülve, a CAFe Budapest keretében, a Tesla Budapestben.

2017-ben harmadik alkalommal adják át a legjobb első prózakötetért járó Margó-díjat, amellyel pénzdíj és a Margó Irodalmi Fesztivál partnereinek szakmai támogatása is jár:

a Bookline a nyertes számára kiemelt kereskedelmi és médiatámogatást nyújt, a Balassi Intézet pedig próbafordítást készíttet a legjobb műből, és azt külföldi könyvfesztiválokra juttatja el.Az első Margó-díjat Totth Benedek, a tavalyit Milbacher Róbert nyerte.

A pályázatra idén huszonnégy könyvet neveztek a szerzők és a kiadók, szereplőik között akad macskává változtatott nyugatos, kelet-magyarországi futballbíró és castingra jelentkező kamaszlány is. A díjra esélyes tíz kötetet kilenc kiadó jegyzi, és az alkotók között idén két újságíró is van: Pető Péter, akinek első könyve egy játékvezető nézőpontjából mesél a fociról, illetve Szerényi Szabolcs, Éhség című novelláskötetével.

A díjat október 22-én adják át a tizedik Margó Irodalmi Fesztivál utolsó estéjén. Szintén ekkor hirdetik ki a Fővárosi Önkormányzat által biztosított Budapest a fiatal tehetségekért program különdíját is.

A Margó-díj idei 10-es listája a következő:

Gulyás Péter: A végtelen térségek örök hallgatása

Gyurkovics Tamás: Mengele bőröndje /Josef M. két halála

Pető Péter: Leshatár

Storno Milán: Földalatti nyár

Szabó Borbála: Nincsenapám, seanyám

Szerényi Szabolcs: Éhség

Szirmay Ágnes: Szerelemre castingolva - Szappanopera 1.

Szöllősi Mátyás: Váltóáram

Tóth Kinga: Holdvilágképűek

Veres Attila: Odakint sötétebb

A zsűri tagjai idén Gaborják Ádám, a József Attila Kör elnöke, Gács Anna, a Szépírók Társasága elnöke, Antal Nikolett és Korpa Tamás, a Fiatal Írók Szövetsége elnökei, Szabó Zsuzsa a Balassi Intézet és a Publishing Hungary képviseletében, valamint Valuska László, a Margó Fesztivál főszervezője. A Margó-díj esetében a nevezett címek között ugyanolyan feltételekkel mérettetik meg ismert és ismeretlen szerző, fiatal vagy kései kezdő, scifi, betegségpróza és ifjúsági regény is.

„Nagyon örülünk, hogy immáron harmadszorra is sok elsőkötetet kaptunk, amelyek előzsűrizése során idén sem kész írókat, inkább olyan új hangokat, merész szerzőket kerestünk, akikre érdemes felhívni a figyelmet, a legjobbat közülük pedig támogatni" - mondta Valuska László.

A Margó-díjjal járó szakmai támogatásnak is köszönhetően a legelső Margó-díjas Holtverseny angol és francia kiadásai nemrégiben jelentek meg, míg Totth Benedek második könyve az őszi Margó Fesztiválon mutatkozik be. A fesztivált hetedik éve rendezik meg nyáron, illetve harmadik alkalommal ősszel is, kedvezményes könyvvásárral kiegészülve, idén is a CAFe Budapest keretében, a Bookline és a Főváros támogatásával. Az októberi Margó így már a tizedik lesz, amelyen ötven új kötet és külföldi szerzők is bemutatkoznak október 19. és 22. között a Kazincy utcai Teslában.