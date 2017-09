Visszatér Budapestre Roger Waters

Roger Waters visszatér Budapestre vadonatúj, Us + Them turnéjával, amelynek programjában a klasszikus Pink Floyd-dalok mellett néhány új szerzemény, valamint szólókarrierjének legnagyobb sikerei szerepelnek. Show-ja 2018. május 2-án a Budapest Arénában lesz látható.

A Pink Floyd kreatív géniusza, Roger Waters vadonatúj koncerttel indul turnéra, amellyel 2018-ban visszatér Európába.

Az Us + Them a művész elképesztően gazdag pályafutásából szemezget, így egyaránt hallhatja majd a közönség a legnagyobb Pink Floyd-albumok dalait (Wish You Were Here, The Wall, Animals, Dark Side of The Moon) csakúgy, mint Waters új, Is This the Life We Really Want? című lemezének szerzeményeit.

A turné a Pink Floyd 1974-es dala, az Us And Them után kapta a nevét, amely egyik legsikeresebb albumukon, a The Dark Side of the Moon-on jelent meg.

"Egy teljesen új show-val indulunk útnak" - mondta Roger Waters. - "Karrierem különböző időszakainak keveréke lesz ez, a Pink Floyd-évektől egészen az új albumig. Megközelítőleg 80 százalék lesz a régi és 20 százalék az új, de az egészet összekapcsolja egy általános téma. Nagyon jó kis show lesz, megígérem. És a leglátványosabb, amit valaha csináltam."

Roger Waters élő koncertjeire a csúcstechnológia, az emlékezetes audiovizuális élmény és különleges quad hangzás jellemző. Az ígéret szerint ez alól az új turné sem lesz kivétel: a show több hónapos aprólékos tervezés után készült el.

A Roger Waters – Us + Them a művész első európai turnéja az óriási sikerű, 2010-ben indult The Wall Live koncertkörút óta, amelyet több mint 4 millió rajongó látott a 219 előadás valamelyikén, és ezzel kivívta a legsikeresebb szólóművész-turné címet a zenetörténetben.

A budapesti koncertre jegyek szeptember 28-án 10 órától kaphatók a www.livenation.hu és a www.ticketpro.hu oldalakon keresztül. Az öt különböző ülő-, az álló- és a limitált számú kiemelt állójegy mellett VIP csomagokat is lehet vásárolni a 2018. május 2-i fellépésre.