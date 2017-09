Átadták az Örkény Színház felújított nézőterét

Átadták az Örkény István Színház felújított nézőterét csütörtök este Budapesten, a 2017/2018-as évadnyitó társulati ülésen. A Nevezzen el egy széket! című most induló program során az új székek jelképes megvásárlásával támogathatják is a nézők a színház működését.

Az évadnyitó társulati ülés előtt sajtótájékoztatót is tartottak, ahol Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes elmondta, hogy csaknem 300 millió forintos beruházással újult meg a színház nézőtere. A felújítás során helyreállították a nézőtér eredeti alaprajzát, és modernizálták a színház belsejét, amely új világítási karzatot kapott, és hangterelő felületekkel javítottak az akusztikán is - az épület belsejének megjelenése így jól illeszkedik a Bauhaus stílusjegyekkel rendelkező épülethez és a 21. századi elvárásokhoz is. Ezentúl a nézők egyszerű, letisztult falfelületekkel, az előcsarnokból felvezető elegáns lépcsőkkel, a nézőtéren pedig szürkés, feketés és ezüstös színekkel találkozhatnak.

Mácsai Pál, a színház igazgatója a felújítás részleteivel kapcsolatban hozzátette, hogy a munkálatokban több mint 400 szakember vett részt: az újjáépítés építésztervezője Vincze Krisztián, a belsőépítész Fülöp Krisztina volt, a kivitelezést pedig a Budai Műemlék Felújító Kft. hajtotta végre. Mácsai Pál arra is felhívta a figyelmet, hogy az Örkényben elindítják a Nevezzen el egy széket! című programot, amely során az új székek jelképes megvásárlásával támogathatják a nézők a színház működését.

Az igazgató ismertette az új évadot érintő tudnivalókat is. Az Örkény Színházban a 2017/2018-as évadban hat bemutatót tartanak: október 14-től játsszák Shakespeare IV. Henrik című darabját Nádasdy Ádám fordításában, januárban mutatják be Franz Kafka Átváltozás-át Gáspár Ildikó rendezésben, márciusban pedig Molnár Ferenc A hattyú című művét láthatja a közönség Polgár Csaba rendezésében. A stúdióban lesz a bemutatója Daniela Kapitanova Pionírszív című regénye színpadi változatának Szenteczki Zita rendezésében, majd Sylvia Plath Az üvegbura című regényét mutatják be Widder Kristóf rendezésében. Az idei évad utolsó bemutatója Heinrich von Kleist Az eltört korsó című műve lesz, ennek rendezője Bagossy László. Ezenfelül műsoron marad még többek között az Arany János-emlékév alkalmából létrejött Aranyozás- Költők Arany Jánosról című produkció .

A társulatot érintő leglényegesebb változások, hogy a színházhoz szerződik Csákányi Eszter, míg Hámori Gabriella szerepeit Pető Kata valamint Waskovics Andrea veszik át.

Bíró Kriszta szerkesztésében megjelenik egy Végvári Tamásról szóló könyv, de bemutatják többek között az Élő költők című kötetet is, amelynek hanganyagát CD-n is kiadják. Ezentúl a nézők interaktív műsorfüzeten keresztül is tájékozódhatnak az idei évad darabjairól, és a színház arculata is részben megújul. A Madách téren pedig megnyílt a Kávézó a régi székekhez elnevezésű vendéglátóhely is.