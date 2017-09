Elárverezik Bob Dylan ikonikus dalának kéziratát

Az irodalmi Nobel-díjas Bob Dylan Like a Rolling Stone című, 1965-ös dalának egy korábbi kézirata milliókért kelt el 2014-ben. Ám az úttörő Dylan-szám szövegének létezik egy másik, kézzel írott példánya is, amelyet most aukcióra is bocsájtanak a Los Angeles-i Nate D. Sanders Aukciósházban.

A Like a Rolling Stone egy korábbi szövegváltozatának kéziratát 2014-ben több mint kétmillió dollárért vásárolta meg egy kilétét fel nem fedő licitáló. Akkoriban úgy kínálták eladásra a kéziratot, mint az egyetlen ismert példányt, amely fennmaradt az “óriási hatású rockhimnusz” végleges szövegéből.

Most azonban egy újabb verzió is kalapács alá kerül. A Like a Rolling Stone szövege ezen a példányon egyetlen oldalt foglal el, szemben a 2014-ben elárverezett négyoldalas változattal.A lap alján Bob Dylan aláírása szerepel, viszont arra utaló jel hogy hol készült ez a verzió, nem található rajta.

Bob Dylannek a szöveggel együtt egy dedikált albumát is aukcióra bocsátották, márciusban pedig egy Wisconsinról szóló 1961-es kiadatlan dalának vázlata került árverésre, amelynek kikiáltási ára 30 ezer dollár volt.

A Like a Rolling Stone új verziójának 125 ezer dollárról, a Blonde and Blonde című albumnak pedig 5 ezer dollárról indult a licitje.

Az árverezést csütörtökön zárják le.

Dylan Trouble No More-- The Bootleg Series Vol. 13 / 1979-1981 című duplaalbuma pedig november 3-án jelenik majd meg- írja a Rolling Stone.