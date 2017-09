Erőszakos fenyegetéseket kapott a New York-i Guggenheim Múzeum az állatokat ábrázoló provokatív alkotásai miatt, ezért hétfőn végül úgy döntöttek, hogy eltávolítják őket a kiállításról.

Az Art and China After 1989 című tárlat egyik videofilmje futópadokon mutat olyan pitbullokat, amelyek nem tudják utolérni egymást. Az állatvédők szemében ez hatalmas problémát vetett fel, merthogy az ilyen futópadokat tipikusan a harci kutyák kiképzésére használják.

Az állatvédők úgy vélik, hogy több alkotás a művészet nevében ábrázol állatokkal szembeni kegyetlenséget. Példaként hozták fel a fent említett Kutyák, amelyek nem tudják elérni egymást című munkát, ami szerintük

az állatok kegyetlen manipulálását ábrázolja.

Azért, hogy a provokatív darabokat eltávolítsák, petíciót indítottak, amit több mint 500 ezer ember írt alá.

A múzeum az intézmény dolgozóira való tekintettel úgy döntött, hogy eltávolítják a kérdéses műveket.

A közleményben elismerték, hogy a mű felkavaró, ugyanakkor gondolkodásra készteti a közönséget.

A nézők megvizsgálják, miért hozták létre a művészek, és mit mondanak a globalizáció társadalmi feltételeiről és világunk összetett természetéről.

- áll a közleményben.

A kiállítás másik két művét is eltávolítják: a Theatre of the World című 1993-as alkotás egy áttetsző kupolában egymást evő rovarokat és hüllőket ábrázol, a Case Study of Transference című videó pedigegy élő performance felvétel sertések párzásáról, amelyeknek bőrébe római és görög betűk vannak billogozva.

A Guggenheim Múzeum a művészet szabadságát pártolja, és rémítőnek tartja, hogy el kell távolítani ezeket a mély jelentéssel bíró alkotásokat.