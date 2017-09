Baán Lászlót a francia Becsületrend lovagi fokozatával tüntették ki

A francia-magyar kulturális kapcsolatok fejlesztése terén végzett munkájáért a francia Becsületrend lovagi fokozatával tüntették ki Baán Lászlót, a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria főigazgatóját.

Az elismerést Éric Fournier, Franciaország magyarországi nagykövete szerdán adta át a budapesti nagyköveti rezidencián Baán Lászlónak "a Franciaország és Magyarország közötti kulturális cserekapcsolatok előmozdítása iránti elkötelezettségéért, melynek hatására a francia és a magyar kulturális intézmények közötti együttműködés egészen kivételes fejlődésnek indult". Baán László igazgatóként nagy hangsúlyt helyezett a magyar-francia kapcsolatok erősítésére, amit számos Magyarországon és Franciaországban megrendezett kiemelkedő jelentőségű tárlat is jelez.

A Baán László által vezetett gyűjtemények - a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria - több önálló kiállítással mutatkozhattak be a legrangosabb párizsi múzeumokban.

"A Musée d'Orsay-ban 2013-ban nyílt az Allegro Barbaro. Bartók Béla és a magyar modernizmus 1905-1920 című kiállítás, 2008-ban a Louvre adott otthont a Szépművészeti grafikai anyagából válogatott, Reneszánsz és a manierizmus Németalföldön című kiállításnak, 2016-ban pedig Remekművek Budapestről címmel mutatkozott be egy válogatás a Szépművészeti és a Nemzeti Galéria főműveiből a párizsi Musée du Luxembourgban" - írta a kitüntetés apropóján kiadott közlemény a magyar kulturális diplomácia jelentős sikereként értékelve a tárlatokat.

A franciaországi sikerek mellett az elmúlt években a magyar közönség sok fontos, francia tematikájú vagy francia múzeumokkal együttműködésben létrehozott kiállítással találkozhatott.2016-ban a Picasso életművét átfogó tárlatot (Alakváltozások, 1895-1972), 2014-ben Toulouse-Lautrec, 2013-ban Chagall (Háború és béke között), 2012-ben Cézanne (Cézanne és a múlt), valamint Daumier (Így éltek ti), 2009-ben pedig Gustave Moreau művészetét bemutató tárlatot (Mítoszok földjén) tekinthettek meg a látogatók Budapesten.

A Magyar Nemzeti Galériában Monet, Gauguin, Szinyei Merse, Rippl-Rónai, valamint a Rippl-Rónai és Maillol. Egy művészbarátság története címmel, a Szépművészeti Múzeumban pedig Degas-tól Picassóig címmel rendeztek kiállítást Baán László vezetése alatt.Ezeken túl, az elmúlt években olyan jelentős, Franciaországban alkotó vagy egykor ott dolgozó magyar művészek is bemutatkoztak a Szépművészetiben, valamint a Nemzeti Galériában, mint Hollán Sándor, Pán Márta és Rozsda Endre.

Baán László főigazgató 2011-ben már kapott egy rangos francia kitüntetést, akkor a Francia Köztársaság Művészeti és Irodalmi Rendjének lovagi fokozatát vehette át.