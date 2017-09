Maratoni zoknicsatát tartanak Egerben

Egerben színes programokkal, köztük a Tarisznyavári mulatságokkal, zoknicsatával és országos múzeumpedagógiai konferenciával várják az érdeklődőket a Múzeumok Őszi Fesztiválján.

A Múzeumok Őszi Fesztiválja szeptember 25. és november 12. között várja az érdeklődőket Egerben. A rendezvénysorozat alatt a kiállításaikat, így például az Acél és az arany címűt is úgy mutatják be, hogy a rendhagyó tárlatvezetések rávilágítsanak: a tárgyak értékét a történetük is meghatározza.

Berecz Mátyás, a Dobó István Vármúzeum igazgatója elmondta, hogy

újdonságként nyereményjátékkal is várják a látogatókat.

Szeptember 29. és október 13. között Tarisznyavári mulatságok címmel régi mesterségeket bemutató foglalkozásokat, ezen belül szombaton családi napot is tartanak.

Október első és második hétfőjén maratoni zoknicsatát rendeznek, amelynek segítségével október 12-én felidézik az egri vár utolsó ostromát.

Az Egri Vár Napja alkalmából október 17-én az állandó kiállításokat ingyenesen lehet majd látogatni.

November 9-10-én Írók, költők múzeumi térben munkacímmel tartják meg a Országos Múzeumpedagógiai Konferenciát.