Új gyöngyszemeket rejt Bowie emlékdoboza

Még mindig akadnak meglepetések David Bowie rajongóinak számára, ugyanis egy most piacra dobott, A New Career In a New Town című díszdobozban 11 CD és 13 LP foglalja össze a brit sztár legsikeresebb időszakát, néhány, mindezidáig nem publikált érdekességgel kiegészítve.

David Bowie zenei öröksége szinte kimeríthetetlen kincstár, amelyből most újabb gyöngyszemek kerültek díszdobozba.

A brit rocksztár lemezeinek újrakiadása még a halála előtti évben, 2016-ban elkezdődött, a Five Years című anyaggal, amelynek fókuszában a zenész szólókarrierje állt. Az 1969 és 1973 közti időszak feldolgozását a Who Can I Be Now? című kilenclemezes csomag követte, amely az 1974-1976-os évekre koncentrált, a mostani kiadvány pedig sztár berlini korszakát foglalja össze.

Mit rejt a doboz?

A díszdobozos kiadásban is elérhető gyűjteményben egyebek között szerepel Bowie berlini trilógiája, a Low (1977), a Heroes (1977) és a Lodger (1979), az RCA-nek készített utolsó stúdiólemeze, a Scary Monsters (1980), de a Stage című dupla koncertanyag eredeti, 1978-as, valamint bővített változata, a Heroes kislemez, valamint a Re:Call című válogatás is megbújik benne, a Lodger Tony Visconti producer által, Bowie áldásával újramixelt változata mellett.

Ami a Lodger újragondolt változatát illeti, nemcsak a hanganyag új, hanem a tasak és a hozzá kapcsolódó művészeti munka is átalakult: a friss változatba a borítófotózás során készült, eddig ismeretlen fényképek is bekerültek.

A Stage koncertanyag 2017-es verziójában két korábban nem publikált dal is szerepel, a The Jean Genie és a Suffragette City, így immár 22 számos a rögzített élő anyag.

A Heroes kislemez érdekessége, hogy a dalt az angol mellett német és francia nyelven is elénekli rajta Bowie.

A Re:Call című válogatáson a Queennel közösen készített Under Pressure, a Breaking Glass ritka ausztrál kiadása, a Beauty and the Beast spanyol kislemez-verziója, a Cat People eredeti filmzeneváltozata, az 1982-es Baal című EP öt száma, a Crystal Japan című, Japánban megjelent kislemez vagy a Space Oddity 1979-es tévéfelvétele is rajta van.

A díszdoboz 11 CD-je a megszokott ezüst helyett aranyszínű, a bakelit kiadásban a Stage-et sárga színűre nyomták. A csomag fontos eleme még egy 128 oldalas könyv, amely ritka fotókat tartalmaz Bowie-ról. A kötetben korabeli sajtórecenziók, a lemezfelvételek technikai érdekességei, valamint dalszövegvázlatok is találhatók.

A kiadvány aktualitását többek között az adja, hogy az énekes-dalszerző idén lenne hetven éves.