Hatalmas koncerttel ünnepelik a magyar zenészek Jimi Hendrixet

Jimi Hendrixnek, minden idők talán legnagyobb gitárosanak 75. születésnapját a magyar zenészek egy emlékkoncerttel ünneplik meg október 29-én a MOM Sportban. A Halper-Hendrix Experiment zenekar gitáros vezetője, Halper László a hétfői sajtótájékoztatón elmondta, hogy

picit más olvasatba helyezzük a számait azzal, hogy jazzes felfogásban, fúvós zenészekkel kiegészülve adjuk elő azokat

A színpadra lép

A Halper-Hendrix Experiment (Kosztyu László basszusgitáron, Hajas László dobon Kollman Gábor és Csejtey Ákos szaxofonozik, Fekete István trombitál) mellett színpadra lép még a koncerten: Ric Toldon amerikai énekes-ütőhangszeres, Szakcsi Lakatos Béla (zongora), Babos Gyula és Tátrai Tibor (gitár), Török Ádám (fuvola, ének), Kőszegi Imre és Solti János (dob).





A banda egyébként 2007 óta játssza Hendrix számait jazzes megközelítésben, különböző formációval. Korábban több kerek évforduló alkalmával is előadták műsorukat. Halper László elmondta, a Band of Gipsys Reincarnation elnevezésű csapattal, amelyben Fekete István és Kőszegi Imre is játszott, 2010-ben 40 Years After címmel egy teljes lemezanyagot szenteltek Hendrix munkásságának a jazz és a tradicionális cigányzene beemelésével.