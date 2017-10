A kortárs irodalom magyar és külföldi legjavát bemutató Margó Fesztivált idén már tizedszer rendezik meg október 19. és 22. között a Teslában. Az előadások és könyvbemutatók mellett koncertek és pacalfőzés is lesz.

Az Margó Irodalmi Fesztivál a CAFe Budapest szervezésében a Teslában várja a könyvek szerelmeseit október 19. és 22. között.

A rendezvényen hetven új könyvvel találkozhatnak az olvasók.

A Margó Irodalmi Fesztivált hetedik éve rendezik meg nyáron, harmadik alkalommal pedig ősszel is. Az őszi Margón számos külföldi íróval lehet megismerkedni a könyvbemutató esteken, ahol többek között részt vesz az orosz Jurij Poljakov, a Man Booker-díjas dán Dorthe Nors, az izraeli Zeruja Salev és a cseh Jaroslav Rudis. Szirén című új regényéhez pedig

zenés-képes performanszot mutat be Karafiáth Orsolya.

A regény egyik fontos szereplője az alkohol. A szerző négy harsonás kíséretében a repülés és mámor, kényszer és betegség, függés és függetlenség, undor és varázs témáját járja körül.

A magyar szerzők közül még Parti Nagy Lajos, Grecsó Krisztián, Szécsi Noémi, Gerlóczy Márton, illetve Al Ghaoui Hesna és Szentesi Éva is új könyvvel jelentkezik, de fellép a Margón az idei Aegon-díjas Krasznahorkai László, és irodalmi paródiás könyvével Bödőcs Tibor is. Idén is lesz könyvvásár ahol 20-50 százalékos kedvezménnyel lehet megvenni az új könyveket.

Az irodalmi fesztivált koncertek előadások és főzőcskézések is színesítik. A Zeitgeist Masterclass-on a Fent és Lent című előadásán Ambrus Attila, Pajor Tamás és Peer Krisztián mesélnek arról, milyen volt a siker után hirtelen a mélybe zuhanni, és onnan felállni.

A Margón napközben akusztikus koncertekkel, este pedig költők és zenészek különleges együttes előadásain kapcsolódhatnak ki az ellátogatók. Mindemellett Cserna-Szabó András pacalt főz az udvaron, miközben a Tudósok szabadegyetemi előadást tart Bukowskiról. A felnőttek mellett a gyerekekre is gondoltak a szervezők, ugyanis Farkas Róbert egy csillagász segítségével az univerzumról mesél majd nekik. Sőt megnézhetik a Lengemesék-et is Berg Judittal, de meghallgathatják a Kulfikról szóló előadást is. Ezek mellett a gyerekek jógázhatnak vagy akár sakkozhatnak is.

A fesztivált egy díjátadó zárja majd, ahol a legjobb elsőkönyvesnek járó Margó-díjat adják át. Az elismeréssel járó, a Bookline és a Balassi Intézet adta szakmai támogatásnak is köszönhetően a legelső Margó-díjas Totth Benedek Holtverseny című könyvének angol és francia kiadásai nemrégiben jelentek meg. A szerző második könyve a fesztiválok mutatkozik be. Szintén vasárnap este adják át a Budapest a fiatal tehetségekért program különdíját is. A programot Budapest Főváros Önkormányzata olyan fiatalok támogatására hívta életre, akik kreatív, innovatív gondolkodásukkal és egyedi hangvételükkel hiánypótlóak Budapest kulturális életében.