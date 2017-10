Az Alíz csodaországban ihlette a spanyol művészt, aki egy 170 négyzetméteres alkotást fújt egy Kertész utcai tűzfalra.

Újabb tűzfalat festettek le a Színes Város Fesztivál keretében. A budapesti Kertész utcában lévő egyik fal kapott egy hatalmas, 170 négyzetméteres alkotást. Az Alíz csodaországban által inspirált festmény október 4., szerda óta megtekinthető. A művész pedig a spanyol Dan Ferrer, aki kifejezetten

szeret nagy méretben dolgozni.

Olyan városokban vannak már alkotásai, New York, Róma, Milánó, London, Frankfurt, Madrid, és most már Budapest is. fontos a személyes érintettség az alkotás során.

A Kertész utcai munkájának üzenete az, hogy

számos potencia van a gyermekekben és így a jövőben is.

Szerinte ezeket motivációval kell táplálni, hogy fejlődjenek és naggyá válhassanak. Ferrer az Alíz csodaországban világához hasonló hangulatot teremtett, és a gyereket a motiváció és demotiváció süteményeivel ábrázolta. Ferrer azt mondta a szervezőknek, hogy „a művészeti nyelvem a realisztikus és a tanulmányozott források közti harmóniát, egyensúlyt keresi. Számomra fontos a motiváció, a személyes érintettség egy-egy alkotásnál. Minden munkámnál

erőteljes üzenetet szeretnék kifejezni,

ami mindenkit egyaránt érint, mindenki átérezheti a kollektív tartalmat. Szeretek olyan allegóriákkal, szimbólumokkal dolgozni, mint a félelem, a szeretet, az idő, az igazságosság, és ezek grafikus megjelenítése.”

A spanyol művész még gyerekkorában, 1980-ban kezdett el foglalkozni a garffitik és képregények világával.

Az egymásra épülő hatások révén kezdte el kifejleszteni saját stílusát, majd létrehozta saját kreatív stúdióját. Idővel számos nemzetközi ügynökséggel és márkával kezdett együtt dolgozni.