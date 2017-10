Pokorny Lia megmutatja, miért érdemes élni

2017. október 6-án mutatja be a Lepkegyűjtő Produkció Duncan MacMillan Dolgok, amikért érdemes élni című monodrámáját Pokorny Lia főszereplésével, Horgas Ádám rendezésében a Centrál Színházban. Az előadás a női lélek fejlődéséről, a nővé válásról, az élet pozitívumairól és negatívumairól szól, méghozzá interaktív, improvizatív módon.

A darab főszereplője kislány korában - hogy ezzel is segítsen életüket sokszor kilátástalannak látó szülein - úgy dönt, hogy listát ír mindazokról a dolgokról, amelyeknek már a gondolata is elűzi minden bánatát. Ahogy múlnak az évek, a lista egyre bővül, de nemcsak az arra felírt elemek változnak meg – hanem maga a történet középpontjában álló kislány is, aki időközben felnőtté érik.

Duncan MacMillan színdarabja október 6-tól látható a Centrál Színház színpadán. Pokorny Lia előadás közben nem engedi kicsúszni a közönséget a történetből: érkezésüktől kezdve társként szólítja meg a jelenlévőket, sokszor tőlük kér tanácsot, őket kéri fel partnereinek, bevonja őket a főszereplő sorsába.

A Lepkegyűjtő Produkciót az azonos című előadás sikerét követően hozta létre Bereczki Zoltán és Ferenczi Orsolya. A több mint 125 előadást megélő darab után 2016-ban a Pillanatfelvétel című szerelmi drámát vitték színpadra az Átrium Filmszínházban, a Dolgok, amikért érdemes élni októberi bemutatója után pedig legközelebb George Orwell kultikus disztópiájának, az 1984-nek feldolgozását mutatják be, 2018 februárjában. A Lepkegyűjtő Produkció minden előadásának állandó rendezője Horgas Ádám.

A Dolgok, amikért érdemes élni-t október 6-án és 7-én a Centrál Színházban, október 12-én a debreceni Lovardában, október 20-án Gödöllőn, a Művészetek Házában, október 29-én pedig Szolnokon, az Aba Novák Művelődési Központban láthatja a közönség, ízelítő pedig már itt, alább is látható belőle: