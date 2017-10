Előkerült Hemingway első elbeszélése

Előkerült Ernest Hemingway első elbeszélése, amelyet még tízéves korában írt. A fikciós útinaplóra két Hemingway-kutató bukkant rá egy Key West-i magánarchívumban májusban.

Az irodalmi Nobel-díjas regényíró, Ernest Hemingway már tíz éves korában is írt, többek között útinaplót is. A vízpettyes, barna naplóra két kutató, Sandra Spanier és Brewster Chamberlin talált rá egy Key-Westi magánarchívumban májusban.

Az útinapló első bejegyzése 1909. szeptember 8-án íródott és olyan, mintha egy személyes napló első írása lenne. A bejegyzés így kezdődik: „Európába utazunk”, és a megfogalmazása olyan, mintha szüleinek akarta volna levélben elmesélni kalandjait felfedezéseit. Sandra Spanier professzor pedig határozottan állítja, hogy Hemingway

soha sem tette meg azt az utat, amiről ír.

Egy kitalált útinaplóról van tehát szó, és érdekesség, hogy már lehet rajta érezni az érett Hemingway stílusának néhány vonását.

Hemingway a naplót egy régi bizalmasára, szerelőjére, alkalmi sofőrjére, Toby Bruce-ra bízta más személyes dokumentumaival együtt. Az íróminden levelet, fecnit, fotót, receptet gondosan eltett, és mire 1961-ben meghalt, rengeteg bedobozolt dokumentum gyűlt össze Key Westben, Oak Parkban, Kubában és idahói otthonában, Ketchumban.

Az író hagyatékát negyedik felesége, Mary Welsh gyűjtötte össze. Az özvegy még a Bruce családhoz is elment Key Westbe, hogy a náluk bedobozolt dokumentumokat átfésülje és kiválogassa. A fontosabbakat magával vitte New Yorkba, a maradékot pedig otthagyta a Bruce család archívumában. A relikviák jelenlegi tulajdonosa Toby Bruce fia, Benjamin, aki a New York Timesnak elmondta, hogy eladná a gyűjteményt, hogy olyan helyre kerülhessen,ahol tanulmányozzák.

A gyűjteményben egyebek mellett ritka Hemingway-fotók, levelek, az író egy hajtincse és a híres fotós, Walker Evans ajándéka, 46 nyomat szerepel. Csak az utóbbi 15 évben kezdték el a gyűjteményt rendesen katalogizálni elsősorban Chamberlin ösztönzésére, aki megírta Hemingway életének és pályájának krónikáját.

Hemingway özvegye valószínűleg azért nem fedezte fel korábban naplót, mert annak fedeléből alig maradt valami. A cím nélküli elbeszélés összesen 14 oldalnyi szöveget tartalmaz, amibenversrészletek- és nyelvtani szabályok is szerepelnek.

Aztán az is hátráltatta a felfedezést, hogy az Írországot és Skóciát érintő fikciós utazás történetét az író a szüleinek címzett levélként fogalmazta meg, így az özvegy szemében nem tűnt jelentősnek. A kutató Spanier azt mondta, hogy ez az első emlék, amelyben Hemingway „hosszasan fantáziadús elbeszélőként” mutatkozik be. A kutatóknak nem sikerült még megfejteniük, hogy Hemingway milyen céllal írta a naplót, hiszen iskolai feladatra utaló jeleket egyáltalán nem tartalmaz. Spanier szerint

elképzelhető, hogy saját szórakoztatására írta,vagy pedig a St. Nicolas gyerekmagazinnak akarta elküldeni, amelynek havonta megrendezett irodalmi versenyén nővére, Marcelline is indult. Marcelline Hemingway egyik legsikeresebb műve egy családi portré, az At the Hemingways. Marcelline és Ernest Hemingway viszonya állítólag apjuk halála után megromlott.