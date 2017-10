A tavalyi közönségcsúcs is megdőlhet a magasművészet Sziget fesztiválján

24 ország 500 művészének többezer alkotása 6000 négyzetméteren, megfűszerezve izgalmas programokkal a köztéri szoborállítástól egy jeruzsálemi sztárséf vendégszerepléséig - október 12-től négy napon át újra nyitva tart a Millenárison a régió vezető művészeti vására, az Art Market Budapest. Ledényi Attila alapító-igazgatót kérdeztük az idei újdonságokról.

Öntől származó idézet, hogy az Art Market Budapest évről évre törekszik megújulni, miközben megtartják a korábban sikeresnek bizonyult elemeket. Idén miben nyilvánul majd meg az újító szándék, és mi az, ami változatlan marad?

Az Art Market Budapest egyik alapvetése olyan művészeti tartalmak bemutatása, amelyek kvalitásuk ellenére a globális művészeti piacon még nem vagy csak kevésbé reprezentáltak - a vásár ettől igazán izgalmas, sokak szerint ezért izgalmasabb másoknál. Sok időt és energiát fordítunk arra, hogy az ilyen jellegű, a nemzetközi művészeti életre és piacra inspirálóan ható művészetet és még kevésbé felfedezett művészeti forrásokat bevonjuk. Az idei évben például a díszvendég Izrael is kiválóan illeszkedik ebbe a gondolatmenetbe, az izgalmas, komplex és magas színvonalú izraeli művészetet egy rendkívül gazdag, ART.ISRAEL-ART.IS.REAL elnevezésű fesztiválon mutatjuk be a közönségnek. Az Art Market Budapest ráadásul jellegéből fakadóan is évről évre megújul, hiszen visszatérő kiállítóink is dominánsan más, új kiállítási anyagot hoznak a tavalyihoz képest.

Az idei képzőművészeti vásár hogyan ragadható meg számokban – hány ország hány kiállítóját, hány művészét, hány műtárgyát várják, illetve hány látogatóra számítanak?

2017-ben ismét 4 kontinensről érkeznek kiállítóink, néhány új ország is bemutatkozik, köztük olyan távoliak is, mint például Ausztrália vagy Mexikó. A mintegy 120 kiállítónk ezúttal 24 országból érkezik, összesen több mint 500 művész többezer alkotását mutatjuk be a Millenáris kiállítási csarnokaiban. Ráadásul bizonyos mértékben még a kiállítási területet is sikerült idén bővítenünk, így jóval több, mint 6000 négyzetméternyi kortárs képzőművészettel szórakoztatjuk majd az érdeklődőket és vásárolni vágyókat. Az elmúlt évek tendenciáit és az egyre növekvő külföldi látogatói érdeklődést tekintve még a tavalyi 27 ezres közönségcsúcsnál is magasabb nézettségre számítunk, nem lenne meglepő, ha a nyitva tartás 4 napja alatt meghaladnánk a 30 ezer látogatót.

Gyakran elhangzik, hogy az Art Market Budapestet többen „a magasművészet Sziget fesztiváljaként" emlegetik. Miért lehet helytálló ez a párhuzam?

Kiváló a párhuzam, én is több helyről hallottam már ezt az összevetést, ami talán az Art Market Budapest által az adott nemzetközi célcsoport körében Budapest kulturális turisztikai vonzerejének jelentős növelésére utal. Ráadásul egy olyan rendkívül értékes – a minőségi turizmus erősítésének irányába ható – célcsoport-elérésben vagyunk hatékonyak, ami Budapest és Magyarország nemzetközi megítélését a döntéshozók szintjén javíthatja. A nemzetközi művészeti vásári formátum évente sok millió, gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt potens érdeklődőt mozgósít, és vonz a kiemelkedő vásároknak otthont adó városokba.

Ahhoz, hogy egy-egy vásár pontos kínálata összeálljon, mennyivel korábban kell elkezdeni a szervezést? A 2017-es AMB esetében milyen előkészítő programok segítségével sikerült kialakítani az idei kiállítói névsort, hol és hogyan vették fel a kapcsolatot új partnerekkel - illetve túljelentkezésnél milyen szempontok alapján döntenek arról, hogy kik vehetnek részt az idei művészeti seregszemlén?

A szervezést, a kiállítókkal való kapcsolatteremtést folyamatos, évekre szinte egyáltalán nem lebontható tevékenységként folytatjuk. Vannak például olyan idei kiállítóink, akikkel már évek óta beszélgetünk, találkozunk, kommunikálunk, de csak most érett meg a pillanat ahhoz, hogy a részvétel mellett döntsenek. Ráadásul ma már az Art Market Budapest híre számtalan olyan galériához és művészeti szereplőhöz eljutott világszerte, akikkel nem is vagyunk közvetlen kapcsolatban, akik a hírekből, a sajtóból vagy korábbi kiállítóink pozitív beszámolóiból ismerték meg a vásárt, és döntenek végül úgy, hogy beadják hozzánk részvételi pályázatukat. Az idei évben minden eddiginél nagyobb volt a túljelentkezés a vásárra, a válogatás jelentősége tehát megnőtt. A kiválasztásnál – leegyszerűsítve ezt a meglehetősen komplikált folyamatot – a galériatulajdonosokból álló nemzetközi szakmai testületünk a javasolt kiállítási anyag minősége és a pályázó galéria nemzetközi reputációja és a gyűjtői körökre vonatkozó vonzereje szempontjából dönt.

Idén mit emelne ki a szatellitprogramok közül?

A már említett izraeli díszvendégség és az ennek kapcsán létrehozott ART.ISRAEL-ART.IS.REAL fesztivál elemei adják a szatellit események gerincét. A belvárosi D17 galériában például a magyar születésű fotós, Zoltan Kluger fantasztikus kiállítása az izraeli államalapítás éveit és helyszíneit dolgozza fel rendkívüli művészi látásmóddal. Az óbudai Esernyős galéria az izraeli vizuális kultúra és grafikai szemlélet kulcsfigurája, a többek között az El Al nemzeti légitársaság és a TEVA gyógyszergyár arculatát is tervező, történetesen szintén magyar származású Dan Reisinger kiállításának ad otthont.

Az A38 kiállítóterében pedig annak a neves nemzetközi műkereskedő dinasztiába született Serge Tiroche-nak a kollekciójából villantunk fel részleteket, aki Izrael egyik legjelentősebb és legbefolyásosabb magángyűjtője, és az ország nemzetközi hírű és progresszív streetart művészeinek képviselete az egyik specialitása. A program végtelenül gazdag, és annak további elemei között olyanok is szerepelnek, mint Eran Shakine izraeli művész nagyméretű, kifejezetten Budapestre létrehozott köztéri szobrának felállítása a Széchenyi téren, vagy Yossi Elad jeruzsálemi sztárséf vendégszereplése az Innio Étteremben.

Számíthat-e a közönség különleges performanszokra, interaktív programokra?

Nem is egyre, amelyek közül talán ezúttal a legendás Joseph Semah kifejezetten az Art Market Budapest helyszínére és időpontjára komponált művészeti performansza emelkedik ki leginkább. Érdemes az interneten vagy a sok tízezer példányban kiadott ingyenes programmagazinunkban nyomon követni a részleteket, mert biztos vagyok benne, hogy a programok között mindenki talál magának vonzót és kihagyhatatlant.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is kiemelt szerep jut a fotóművészetnek?

A fotográfiát konzekvensen már évek óta a kiemelt komponensek közé soroljuk, hiszen meggyőződésünk, hogy Budapest kiemelt pozíciót kellene követeljen magának a nemzetközi fotóművészetben, amelyhez a vásár fotószekciója, az Art Photo Budapest a közép- és kelet-európai régió egyetlen nemzetközi fotóművészeti vásáraként jelentősen hozzájárulhat. A számos idén nálunk bemutatkozó sztár közül talán Tony McGee rendelkezik a legismertebb életművel, hiszen a londoni alkotó 16 éven keresztül volt David Bowie fotósa, és itt nálunk is egy Bowie-portrésorozattal jelentkezik, amelyhez elhozza a sorozat létrejöttéhez kapcsolódó dokumentumokat, köztük a tavaly elhunyt kultikus zenész jegyzeteit is. Ilit Azoulay az izraeli programhoz kapcsolódóan az Art Photo Budapest idei kiemelt vendégművésze, és eddigi munkássága egyik főművével, egy hatalmas, 9 méteres fotóinstallációval mutatkozik be Budapesten. Fontos, hogy ebben a nemzetközi mezőnyben a hazai fotóművészet legjava is szerephez jusson: a hazai művészek közül leginkább talán az idén 80 éves Korniss Péter kaphatja majd a legnagyobb figyelmet, aki a Nemzeti Galériában rendezett életmű-kiállításával párhuzamosan az Art Photo Budapesten is jelen lesz.

Melyek azok a műtárgyak, amelyeknek személyesen is különös izgalommal várja a Budapestre érkezését? Egyáltalán, elérkezhet a vásáron egy olyan pillanat, amikor az alapító-igazgató már önfeledten, műgyűjtői szemmel nézelődve járhatja végig a tereket?

Valóban sajátos helyzetben vagyok az Art Market Budapest napjai alatt, és gyűjtőként természetesen mindig találok különösen vonzó alkotásokat a széles választékban. A vásár bezárásáig természetesen nem pihenhet az ember, nem utolsósorban már csak azért sem, mert ilyenkor rengeteg olyan vendég érkezik Budapestre, aki külön is kiemelt figyelmet igényel, de természetesen a kiállítási standok között járva, beszélgetve az ember a szeme sarkából a műtárgyakat is figyelemmel kíséri. Viszont a helyzet nem engedi meg, hogy kiderüljön, kinek a kiállítási standja tetszik jobban vagy kevésbé: olyan ez, mint ahogy a sokgyerekes családban az apa sem engedheti meg magának, hogy mások rovására kedvencet válasszon magának, legalábbis nem úgy, hogy az kiderüljön.