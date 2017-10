Aradszky László felejthetetlen pillanatai képekben

Életének 83. évében meghalt Aradszky László táncdalénekes. A hatvanas évek egyik legnagyobb sztárelőadója a Magyar Rádió Tessék választani! című könnyűzenei versenyét nyerte meg 1963-ban. Három évvel később a Made in Hungary című versenyben győzött az Isten véled, édes Piroskámmal, utóbb ez lett Magyarország első aranylemeze, amiből azóta mintegy 300 ezer példány fogyott. Legnagyobb slágerei közé tartozott még az Annál az első ügyetlen csóknál, a Nem születtem grófnak vagy a Szomszédasszony, fütyülök a lányára is. Népszerűségét jól mutatja, hogy az elmúlt években is koncertezett, nagy rajongótábora volt.

