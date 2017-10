Tűzoltók emelték ki a monstrumzongorát a pajtából

A majdnem hat méteres zongorát egy új-zélandi kisváros farmján 15 évesen kezdte építeni készítője. Billentyűi teljes hossza majdnem egy méter, nem csoda, hogy egy tonnát nyom. A sok mérnöki kihívás után szépen szóló zongora született.

A most 28 éves férfi, Adrian Mann még középiskolás korában, 13 évvel ezelőtt kezdte építeni az 5,7 méteres zongorát. A mára profi hangszerkészítő 15 évesen kezdett a munkába, és

megszállottként dolgozott egy új-zélandi kisváros farmján.

A behemót hangszeren játszottak már Új-Zéland vezető zongoristái is, és egyszer már kiállították a dunedini Otago Múzeumban, bízva abban, hogy esetleg Elton John is játszik rajta, aki pont akkoriban koncertezett a nagyvárosban. A zongora most kapott új otthont: Mann dunedini műhelyébe került, miután a tűzoltók segítségével kiemelték a pajtából, ahol készült.

A hatalmas zongora több mint egy tonnát nyom, és Mann a Guardiannek elmondta, nemcsak méretben különbözik, hanem

hangzásilag is teljesen más, mint a kisebb, közismertebb darabok,

az erősebb basszust és a mélységet a hosszúsága eredményezi. „Egy szimpla koncertzongora is igazán magával ragadó, és képes elvarázsolni a közönséget, de ez a találmány teljesen elkáprásztatja a közönséget az extra mélységek és rezonanciának köszönhetően, a húrjai majdnem 6 méter hosszúak.”- mondta Mann.

A nagy hangszekrény masszív levegővel dolgozik, és egy extra morgást hagy maga mögött. A billentyűk teljes hossza körülbelül egy méteres. Mann azt is elmondta, hogy rengeteg mérnöki kihívással kellett megküzdenie, mire elkészült a hangszer. Például a zongorának

először nagyon nyers hangja volt,

ami azóta teljesen letisztult. Az is kiderült Mann beszámolójából, hogy a kezdetekben sokan kételkedtek a böhöm zongora sikerében, ehhez képest mára mindenki előszeretettel próbálgatja, és világszerte hatalmas sikernek örvend.