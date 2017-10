A brit minimalista filmzeneszerző és zongorista ad koncertet a budapesti Erkel Színházban november 6-án.

Michael Nyman filmzenéi és zongorűra írt művei szólalnak meg a budapesti Erkel Színházban november 6-án. A koncerten Nyman 1976-ban alapított zenekara, a Michael Nyman Band, régebbi nevén Campiello Band játszik majd, amely az elmúlt negyven év során rengeteg sikeres turnén vett részt. A brit zeneszerző munkássága felöleli az operákat, vonósnégyeseket, filmzenéket és zenekari koncerteket.

Több mint 30 éven keresztül filmzeneszerzőként alkotott,

ezáltal vált igazán ismertté. Legjelentősebb művei közé tartozik egy tucat Peter Greenaway-film, köztük A szakács, a tolvaj, a felesége és a szeretője; a Neil Jordan rendezte Egy kapcsolat vége, számos Michael Winterbottom-játékfilm, köztük a Csodaország és Az utazás; Andrew Niccol hollywoodi kasszasikere, a Gattaca és Jane Campion Zongoralecke című filmjének zenéje, melynek zenei albumát

több mint három millió példányban adták el.

Nyman zenéjét használták a 2009-es BAFTA-díjnyertes és Oscar-díjra jelölt Ember a magasban című filmben is. A Törölni Davidet című filmhez írt zenéje is rendkívül népszerű, 2009-ben megnyerte a londoni East End Filmfesztivál legjobb eredeti filmzene díját is.

Nyman a húszas évei közepén kapta egyik első megbízását, a Birtwistle című 1969-es opera librettójának átírását. Pályája alatt sok darabot írt színpadra is, operái közül megemlítendő A férfi, aki összetévesztette a feleségét egy kalappal (1986), a Találkozás Goyával (2000) és a kritikusok által magasztalt a Férfi és fiú: Dada (2003). De számos balettzenét is komponált a világ legkiválóbb koreográfusainak.