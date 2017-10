Leonard Cohen eddig kiadatlan verseivel, jegyzeteivel és dalszövegekkel lesz tele a Flame, a művész utolsó verseskötete, amit halála előtt néhány hónappal fejezett be.

Sok rajongó szíve szorult össze, mikor tavaly novemberben jött a hír Leonard Cohen haláláról. Hiába lehetett tudni betegségéről, állapota romlásáról, mégis a legtöbbeket váratlanul érte a hír. Még akkor is, ha egy hónappal halála előtt megjelent egyik utolsó interjújának kivonata, amiben azt mondja,

felkészült a halálra.

Az interjúban beszélt utolsó albumáról, a néhány héttel később megjelent You Want It Darker-ről, és egy kötetről is, amit néhány hónappal azelőtt fejezett be. Ezt a könyvet adják ki 2018-ban Flame címmel. Annyit lehet tudni, hogy októberben. A könyv a

korábban ki nem adott verseiből áll

majd, amihez rengeteg jegyzetet közölnek. A jegyzetelés ötletét Cohen egyértelműen a Talmudból vette. Tavaly ősszel állítólag a verseken kívül sok olyan dal is véglegesítésre várt, amiket korábban soha nem rögzített. Ezekkel kapcsolatban már ő maga is pesszimistább volt. Az interjúban azt mondta, kétli, hogy be tudná fejezni őket. Ezzel kapcsolatban azt is mondta, hogy zavarja a befejezetlenség, mert nagyon szereti a rendet. Ezekkel a művekkel pedig még bőven lett volna munkája. A verseskötet azonban elkészült még az interjú előtt. A műveket egyébknét

Cohen választotta ki, és maga rendezte sorba.

Természetesen a jegyzetek is tőle származnak. A kötet tehát jövő októberben jelenik meg, és Cohen menedzsere, Robert Kory azt mondta róla, hogy Cohen irodalmi tevékenységének nagyon erős utolsó fejezetét kapjuk meg a Flame-mel. Témáját tekintve pedig alapvetően a bennünk lévő lángról, és arról szól, hogyan fenyegette kultúránk önmaga kihalását - írja a Guardian. Kory azt is elmondta, hogy Cohen utolsó hónapjaiban szinte csak arar koncentrált, hogy ezt a kötetet be tudja fejezni.