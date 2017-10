Férfimentes fesztivált akartak, meg is csinálták

Mind a közönséget, mind a fellépőket tekintve teljesen férfimentes zenei fesztiválra gyűlt össze 533 ezer svéd korona, azaz nagyjából 17,4 millió forint kizárólag közösségi finanszírozásból Svédországban. Jövő nyáron tartják az első Statement fesztivált.

2018 nyarán startol a teljesen férfimentes Satetemnt fesztivál Svédországban. A szervezők a korábbi fesztiválokon történt

számos nemi erőszakra és szexuális zaklatásra reagálva

indították a projektet. A Kickstarter közösségi finanszírozással foglalkozó oldalon gyűjtötték a pénzt. Több mint 3300 ember szánt pénzt a fesztiválra, amit a buli mellett a szexuális zaklatás elleni tiltakozásul is szánnak a szervezők. A kampány végére 533 ezer svéd korona, azaz

nagyjából 17,4 millió forint gyűlt össze a rendezvényre.

Az ötlet egy svéd humorista, Emma Knyckare fejéből pattant ki, mikor meghallotta, hogy törölték a következő évi Bravalla Fesztivált az idei rendezvényen jelentett rengeteg szexuális zaklatás miatt - írja a Guardian. A szervezők egyelőre nem tudják, hol lesz a kétnapos, férfimentes nyári fesztivál, de már több ezren várják, hogy részt vehessenek rajta. A fesztiválnak már Facebook-oldala is van, több mint 2 ezer követővel. Az oladlon meg is jelent egy rövdi videó arról, hogyan reagáltak a svéd Éden Hotel szereplői a fesztivál hírére. Szerencsére a leghalványabb svédtudás nélkül is értelmezhetők a reakciók.