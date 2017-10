A Kossuth-díjas Eötvös Péter legújabb, Multiversum című, orgonára, Hammond-orgonára és zenekarra írt művét a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál keretében a Müpában mutatja be október 14-én szombaton.

A CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál keretében, a Müpában mutatja be a Kossth-díjas Eötvös Péter új, orgonára és zenekarra írt szerzeményét, a Multiversum-ot. Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója és a CAFe Budapestet szervező operatív testület elnöke az MTI-nek elmondta, hogy „a darab egy speciális versenymű, amely orgonára, Hammond-orgonára és zenekarra íródott.

A közönség nemcsak azért számíthat különleges koncertélményre, mert

a Müpában található Európa egyik legmodernebb, mintegy 7000 sípos hangversenytermi orgonája,

hanem azért is, mert a Hammond-orgonát Fassang László szintén világhírű orgonaművész fogja megszólaltatni.”

A szombati koncert első felében hallható lesz Liszt A bölcsőtől a sírig című műve, amelyet a Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam Side by Side elnevezésű ifjúsági programja keretében a Zuglói Filharmónia fiatal zenészeivel ad elő. Szerepel a programban Bartók Táncszvit-je és Stravinsky Szimfónia három tételben című darabja is, a Multiversum-ot az est második felében játsszák.

Eötvös Péter korunk egyik legfoglalkoztatottabb és nemzetközileg is az egyik leghíresebb kortárs zeneszerzője, ezért is nagy jelentőségű, hogy a művet

a világpremier után alig néhány nappal hallhatja a magyar közönség

a Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam közreműködésével. A darab ősbemutatóját kedden este Hamburgban tartják.

Az idei CAFe Budapest Fesztiválnaknak egyébként központi szereplője lesz Bartók, és Káel Csaba erről azt mondta: fontos, hogy az ő szellemiségét tükröző kortárs program megjelenjen a fesztiválon. Az pedig kiemelten fontos szerinte, hogy mindez egy világraszóló bemutató kapcsán van jelen. A Multiversum az ősbemutatót követően, Köln és Brüsszel után érkezik Budapestre, majd

Amszterdamban, Párizsban, Genfben, Londonban és Szöulban folytatja útját a világhírnév felé.

Káel Csaba azt is mondta, hogy „a fesztivál missziójának tekinti, hogy új produkciók megszületésében szerepet vállaljon, az pedig külön öröm számunkra, ha ezek nagy nemzetközi érdeklődésre is számot tartanak. A Müpa rendkívül büszke arra, hogy a Multiversum születéséhez megrendelőként, koprodukciós partnerként is hozzájárulhatott a Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdammal, a hamburgi Elbphilharmonie-val és a Kölni Filharmóniával közösen.”