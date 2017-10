A nigériai Che Guevarára emlékeznek a Trafóban

New York, Párizs Tokió és London után Budapestre is eljön a Felabration zenekar, hogy megemlékezzen a nigériai zenész és emberjogi aktivista Fela Kutiról október 14-én a Trafóban is. A CAFe Budapest szervezésében a Felabration mellett fellép Sena Dagadu, Elsa Vella, Saïd Tichiti, Akkezdeth Phiai és a Slow Village is.

A nigériai aktivista és zenész Fela Kuti októberben lenne 79. éves, és 14-én a Trafóban számos magyar zenész kovácsolódik nagy zenekarrá, hogy tisztelegjenek Kuti munkássága előtt. Dele Sosimi, Fela egykori zenésztársa vezeti majd a magyar zenészekből összeállt formációt, a Mabon Duwas Republicot. Az esten számos vendégfellépő is tiszteletét teszi majd, többek közöttSena Dagadu, Elsa Vella, Saïd Tichiti, Akkezdeth Phiai és a Slow Village.

A koncert előtt lesz filmvetítés is, ahol a Music is The Weapon-t adják le, ami egy dokumentumfilm Fela Kuti életéről. A vetítés után nyilvános beszélgetés lesz, amelynek főszereplője Dele Sosimi lesz.

Az afrobeat és a lázadás

Fela Kuti a polgárháborútól és korrupciótól sújtott, káosz uralta Nigériában megteremtett egy új zenei stílust, az afrobeatet. Fela a zenélés mellett igen aktív harcosa volt az aktuális elnyomó rendszer elleni mozgalmaknak. Fegyvere a zene volt.

Zenéjében egyszerre van jelen a jazz, a funk, és a tradicionális ghániai-nigériai high life. Dalaiban a

társadami igazságtalanságokról és a poltikai elnyomásról beszél.

Fela Kuti több együttest is alapított, legutolsó az Egypt 80 volt, amelyhez a hetvenes évek végén Dele Sosimi is csatlakozott. Miután 1984-ben Felát bebörtönözték, ő vette át a helyét a zenekarban, ahol leginkább hangszereléssel és a következő zenészgeneráció kinevelésével foglalkozott. Majd Sosimi csatlakozott Fela legidősebb fiának együtteséhez, a Positive Force-hoz, mellyel több világkörüli turnén és három stúdiólemezükön is szerepelt.

Huszonkét évvel ezelőtt Londonba költözött és megalapította saját zenekarát, a Dele Sosimi Afrobeat Orchestrát. Dele ezúttal a magyar zenészekkel dolgozik majd együtt a Felára való megemlékezés napján.

Fela Anikulapo Kuti 1938. október 15-én született. Élete során több zenekart alapított, legutolsó az Egyp 80 volt. Emberjogi aktivistaként sokszor került bajba, egyik dalát, a Zombie-t a nigériai katonákról írta. Ezután a zombiknak nevezett katonák rátámadtak családjára, anyját megerőszakolták, apját megölték, őt pedig brutálisan megverték és Ghanába száműzték. 1997. augusztus 2-án végül AIDS-ben halt meg.