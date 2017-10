Így próbál a Linkin Park énekese nélkül

A Linkin Park együttes gőzerővel készül az október végi koncertjére, amit egykori frontemberük, Chester Bennington tiszteletére szerveztek.

A Linkin Park zenészei talpra álltak, és koncertet adnak Chester Bennnington emlékére október 27-én Los Angelesben. Az énekes júliusban bekövetkezett váratlan öngyilkossága nyilván az együttest is megrázta, aztán jött a hír, hogy színpadra lépnek. A zenekar basszusgitárosa, Dave Phoneix Farrell az instagramon posztolt fotóján a Linkin Park – énekes nélküli – próbája látszik.

Home from the #dunhilllinks and back to “work!” Good to be back with the guys Phoenix (@phoenixlp) által megosztott bejegyzés, 2017. Okt 10., 16:16 PDT

Az emlékkoncerten többek között fellép a Blink 182, a Bring Me The Horizon, a System Of A Down és a KoRn is. Chester Bennington július 20-án végzett magával kaliforniai otthonában.

A Linkin Park rappere és gitárosa, Mike Shinoda elmondta, hogy Chester egy nagyon boldog és vicces fickó volt: „amikor belépett a terembe pozitivitást árasztott magából, vicces, kellemes energiát és ez az amit közvetíteni akarunk a koncert során. Tudom,

egy érzelmi hullámvasútra ülünk fel midnannyian a koncert alatt,

de mindenképpen összpontosítani fogunk a showra, hiszen ez tényleg arról szól hogy ünnepeljük az életet. ”