Chester Bennington, a Linkin Park egykori frontembere hagyott egy utolsó ajándékot rajongóinak, ugyanis hat nappal öngyilkossága előtt még leforgatta a Carpool Karaoke című sorozat egyik epizódját, melyben több ismert számot is elénekel.

A Linkin Park egykori énekese, Chester Bennington hat nappal a halála előtt még szerepelt James Corden komikus Carpool Karaoke című műsorában.

A felvételen Chester zenésztársaival, Mike Shinodával és Joe Hahnnal, valamint a komikus Ken Jeonggal kocsikázik Los Angelesben. A mindig jókedvű énekes a sok viccelődés mellett elénekli utastársaival a Numb, az In The End és a Talking To Myself című számukat is.

Chester mondhatni, utoljára lőtte el poénjait a videóban, amikor ironikusan azt is megjegyezte a komikusnak, hogy csatlakozhatna a bandájukhoz, hiszen vele lenne teljes a zenekar.

A felvételen Chester jellegzetes sikolya is hallható, ami a Dungeron and Dragons című számból lett közismert. Az énekes azt mondta: „ez egy vicces dolog, ugyanis amikor a stúdióban vettük fel a számot, Mike megkérdezte, eltudnám-e sikítani magam.

Azután már azt kérdezte, tudnám-e mnindig így csinálni,

minden egyes dalban, amire azt feleltem, igen, hát persze!” A videó első másodperceiben egy felirat olvasható, melyben azt írják, hogy Chester családja és zenésztársai beleegyezésével osztották meg a videót.

Home from the #dunhilllinks and back to “work!” Good to be back with the guys Phoenix (@phoenixlp) által megosztott bejegyzés, 2017. Okt 10., 16:16 PDT

A kiadott Carpool Karaoke-részen kívül van még egy fontos, októberi aktualitása a Linkin Parknak. 27-én lesz egy hatalmas Bennington-emlékkoncert Los Angelesben, ahol egy csomó vendégzenész is fellép, többek között a Blink 182, a Bring Me The Horizon és a System of a Down is. A héten a Linkin Park basszusgitárosa, Phoenix Farrell posztolt is egy képet az Instagramon. A fotó a Bennington nélküli zenekar próbáján készült, ahogy az október végi koncertre készülnek.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!