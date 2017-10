Negyvenéves pályafutást gyúrnak bele három órába

Több mint 40 évvel ezelőtt indult életművén átívelő, története legnagyobb szabású koncertjére készül az East együttes. Október 23-án több vendégzenésszel koncerteznek a Papp László Budapest Sportarénábanszámos.

Több mint negyven évvel ezelőtt kezdődött a magyar progresszív rockzenekar, az East pályafutása, és most történetük valószínűleg legnagyobb szabású koncertjére készülnek, október 23-án a Budapest Sportarénában.

Az együttes alapítója, dalszerzője és basszusgitárosa, Móczán Péter az MTI-nek elmondta, hogy eddig még soha nem játszottak az Arénában, csak az azt megelőző Budapest Sportcsarnokban, 1994-ben, amikor búcsúkoncertjüket tartották. Móczán Péter arról is beszélt, hogy már az első lemezük, az 1981-es Játékok-tól kezdve jelen volt a dalszövegben mindaz, ami a rendszerváltozás előtt volt Magyarországon, „az nem elfogadható, és minél előbb el kell felejteni”.

Az 1983-ban elkészült Rések a falon, és a Földközelben című dal is erről szólt, mindkét dalszöveget Ambórzy István írta. Szintén az akkori helyzethez, politikához kapcsolódott az Agymosás című szám eredeti szövege is, amelyet

a cenzúra csak átírva engedett át a szűrőn.

A visszatérés

Az East kilenc lemez után, 1994-ben feloszlott, majd tizennyolc évvel később visszatért, és azóta is aktívan koncertezik. Móczán Péter elmondta, hogy a 23 évvel ezelőtti koncertjüket nem búcsúnak tervezték, és azért alakult mégis úgy, mert az akkori zenei környezet ellehetetlenítette a munkájukat.A zenekar 2012-ben a Pécsi Országos Színházi Találkozó felkérésére tért vissza és akkor csak egyetlen alkalomról volt szó, az East két leghangsúlyosabb felállására koncentrálva.

A nagyjából háromórás koncert egyfajta hiánypótlás, és egyben nagy összefoglalása az East együttes történetének - mondta Móczán. Az Arénában felidézik a zenekar első két évét, amikor még jazzt játszottak, majd az instrumentális progresszív rockos időszakukat. Természetesen elhangzanak majd a Rések a falon és az 1986 című album slágerei is. Ahopgy a Játékok, a Hűség, A szerelem sivataga, a Taking the Wheel és a Radio Babel című album dalaira is lehet számítani. Ezek előadásához számos akkori zenésztárs csatlakozik a zenekarhoz, köztük a hazai jazz-színtér kiemelkedő alakja, Szakcsi Lakatos Béla, aki az 1975-ben elinduló bandának még billentyűsként volt a negyedik tagja. A koncerten ott lesz Móczán mellett Varga János (gitár), Pálvölgyi Géza (billentyűs hangszerek), Zareczky Miklós és Takáts Tamás (ének), Király István és Dorozsmai Péter (dob), valamint az elmúlt évek állandó közreműködői közé tartozó Madarász Gábor (gitár), illetve Czerovszky Heni és Vincze-Fekete Vera (ének). Azokat a billentyűsöket, akik már nem lehetnek ott a koncerten, aHammond-orgonás Premecz Mátyás helyettesíti. És ott lesz még Tony Lakatos szaxofonos, a Kis Rákfogó együttes oszlopos tagja.

Korábban együtt koncerteztek már a Liszt Ferenc-díjas magyar jazzgitáros Babos Gyulával és Deseő Csabával is. „Ők azért voltak fontosak a kezdeti időkben számunkra, mert az East azért alakult meg, hogy

megpróbáljunk valami hasonlót létrehozni, mint a Mahavishnu Orchestra, amelyikben John McLaughlin gitározott és Jean-Luc Ponty hegedült.

A Rések a falon című lemezről az akkori korszak énekesével, Tisza Józseffel adnak elő néhány számot.

A lemez zenei hangzását meghatározta az akkor elterjedő szekvenszerek és számítógépek által vezérelt eszközök, a dobgép használata.

Elkápráztatott bennünket a technika, amit ráadásul a Hungaroton akkor felépült, világszínvonalú törökbálinti stúdiójában próbálhattuk ki, de volt, aki az Eastben az élő hangszerekre szavazott, amiket a koncerteken használtunk” - mondta a zenekarvezető.