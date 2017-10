80 milliót adtak ezért a Rippl-Rónaiért

A legmagasabb áron, 80 millió forintért Rippl-Rónai József Piacsek bácsi a fekete kredenc előtt című alkotása kelt el a Virág Judit Galéria őszi aukcióján, ami a magyar árverési piacon az őszi szezonjának eddigi rekordja lett.

A Virág Judit Galéria őszi árverésén 199 festményre és Zsolnay kerámiára lehetett licitálni. Az árverést a Budapesti Kongresszusi Központ nagytermében tartották. Az aukció telt házas volt, és az összleütés az 574 millió forintot is meghaladta. Az árverés legnagyobb szenzáckója Rippl-Rónai József festménye volt. A Piacsek bácsi a fekete kredenc előtt című festményt

izgalmas licitharc után 80 millió forintért vitték el.

A festmény kikiáltási ára egyébként 55 millió forint volt. A festmény vételára egyébként épphogy elérte becsértéke alját, ugyanis 80-120 millió forintra becsülték még a múlt héten.

A szervezők természetesen most is különlegességekkel készültek. Tihanyi Lajos Trencséni vár című műve 38 millió forintért kelt el, kikiáltási ára 24 millió forint volt. Vaszary János több képe is bekerült az árverés kínálatába, a Párizsi mulató című festményét 28 millió forintért vették meg, míg a Virágok című alkotás a kikiáltási ár duplájáért, 12 millió forintért kelt el. 17 millió forintért kelt el Hincz Gyula 1928-ban festett Csendélet című képe és Perlmutter Izsák hollandiai életének utolsó szakaszából származó különleges, tengerparti festménye is. Uitz Béla Erdei út című alkotása 7,5 millió forintos kikiáltási árról indulva 16 millió forintért talált gazdára. Czigány Dezső Nizza című festménye – amely a festő nizzai periódusának egyik legszebb darabja –, 15 millió forintért, Kádár Béla Jövő(Fiatal nő a gyermekkel) című alkotása pedig 12 millió forintért kelt el. A Nyolcak tagjának, Márffy Ödönnek 1926 körüli Zebegényi táj című műalkotása 3,8 millió forintos kikiáltási árról indulva végül 11 millió forintért talált új gazdára. Mednyánszky Lászlónak

hat képe is szerepelt az aukción.

A legmagasabb áron, 10 millió forintért a nagyméretű Vonuló trén című festményét vették meg. Ziffer Sándor 1910-es Rue Vaugirard, Kilátás az udvarra című olajfestménye 4,2 milliós kikiáltási ár után jóval a becsérték felett, 10 millió forintért kelt el. Tornai Gyula Hamisan játszott című festményének a becsértéke 4-6 millió forint közé esett. A 2,4 millió forintos kikiáltási árról induló alkotást végül 9,2 millió forintért ütötték le. A legnagyobb telefonos licitharc Balázs János Őserdő című képéért folyt, ami 320 ezer forintos kikiáltási ár után végül 1,5 millió forintért kelt el.

A festmények mellett számos Zsolnay kerámiát is elárvereztek, A legkiemelkedőbb ezek közül az Andrássy-ebédlő sorozatból származó, Rippl-Rónai József által tervezett és kivitelezett, liliomos festésű Zsolnay-tányér volt. Az alkotó szignójával ellátott műtárgy 4,2 millió forintért kelt el. A feltehetően Apáti-Abt Sándor és Mack Lajos tervei alapján készült, egyedi mintadarabként számon tartott Mór Vázáért 1,3 millió forintot fizettek.