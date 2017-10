Budapestre jön Enrique Iglesias

Tizennyolc év után újra Magyarországon lép fel Enrique Iglesias. A koncert 2018. március 11-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában. A koncertre 2017. október 18-án, délelőtt 10 órától lehet jegyet venni.

A Grammy-díjas spanyol énekes, Enrique Iglesias utoljára 18 éve lépett fel Magyarországon, de jövőre, az turnéja részeként Magyarországon is fellép. Iglesias még 2000 szeptemberében a Petőfi Csarnokban adott koncertet, 2018. március 11-én pedig a Papp László Budapest Sportarénában játszik majd. A 42 éves Iglesias világkörüli turnéja

hét európai állomásból áll majd,

és ezek közül lesz az egyik Budapest. A koncertre 2017. október 18-án, délelőtt 10 órától lehet jegyet venni a Broadway.hu-n.

A spanyol énekes hatalmas stábbal és rengeteg táncossal érkezik majd Magyarországra, ahol

a régi slágerei mellett az új dalait is előadja.

Itt lesz a Hero, a Bailando, a Can You hear Me, a Subeme La Radio, az El Perdedor és a Duele El Corazon is. A szervező Broadway Eventnél nagyon sokat dolgoztak azon, hogy Iglesias európai turnéjába Budapest is bekerüljön állomásként. Azt mondták, „az országok évek óta kapkodnak az énekesért."

Az énekes eddig körülbelül 160 millió lemezt adott el világszerte, ezzel ő minden idők legnépszerűbb spanyol előadója. Kétszer vezette az amerikai Billboard Hot 100 listát, 27 spanyol nyelvű listavezető száma volt a Billboard Hot Latin Tracksen. Kapott Grammy-díjat, öt latin Grammyt, 23 alkalommal pedig Billboard Music Awardot. Eddig tíz stúdióalbuma jelent meg, a legutóbbi, a 2014-es Sex and Love volt.

Énekesi karrierje mellett már színészként is kipróbálhatta magát: Johnny Depp és Antonio banderas oldalán játszott a Volt egyszer egy Mexikó című filmben.