Cher sejtelmeskedett kicsit, végül bevallotta, mire készül

A 71 éves Oscar-díjas Cher a Twitteren lepte meg rajongóita azzal az üzenettel, hogy játszani fog a Mamma Mia musical folytatásában.

Cher egy tweetben osztotta meg a nagyközönséggel, hogy elvállalt egy szerepet a Mamma Mia musical folytatásában. A hír azért is lehet meglepő, mert Cher már túl van a hetvenen, ráadásul az elmúlt hét évben nem is szerepelt filmekben. Aztán néhány napja elkezdett sejtelmeskedni a Twitteren. Az első posztok egyike csak annyi volt, hogy

most vagyok túl két táncórán, mindenki csodálatos.

Aztán jött egy kép, amin egy hatalmas talpú, az Abbára és így a Mamma Miá-ra is utaló cipő volt, bár nehéz elképzelni, hogy bárki is kitalálta volna ebből, hogy mire is készül Cher. Viszont egyik követője azt írta, hogy mielőtt teljesen összezavarodna, szeretné tudni, miről van szó. Erre jött a sommás válasz. Hát... Benne vagyok a Mamma Mia 2-ben.

WELL…IM IN MOMMA MIA2 — Cher (@cher) 2017. október 16.

Azt egyelőre még nem lehet, tudni, milyen szerepet kapott. Az viszont már biztos, hogy Mamma Mia folytatásában szerepelnek az első filmben megismert karakterek. Ott lesz Meryl Streep, Julie Walters, Christine Baranski, Amanda Seyfried, Dominic Cooper, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgard és Colin Firth is. Mellettük olyan fiatal feltörekvő szereplők is helyet kapnak még, mint a Hamupipőke sztárja, Lily James vagy a Szövetségesek című filmből ismert Josh Dylan.