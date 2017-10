Ennio Morricone Budapesten

Október 18-án Budapesten ad koncertet a világ egyik legnagyobb hatású zenei géniusza, Ennio Morricone. A The 60 Years of Music World Tour egyben búcsú is a rajongóktól, ugyanis a 88 éves Maestro bejelentette: a mostani az utolsó nagyszabású turnéja, a jövőben zeneszerzői munkásságára kíván koncentrálni. A turné budapesti állomása előtt a Maestro üzent a magyar közönségnek, a Pestújhelyi Gyermekotthon zeneszerető lakói pedig különleges ajándékot is kaptak tőle.

„Ennio Morricone ezzel a turnéval ünnepli hat évtizedet átívelő pályafutását. A munkának, a zenének természetesen nem kíván hátat fordítani, azonban a jövőben több országot érintő koncertkörutakat már nem vállal" - közölte Morricone sajtóirodája.

A turné keretében a Maestro olyan show-t hoz el Budapestre, amelyhez hasonlót a szervezők ígérete szerint még nem láttak a magyar rajongók. Morricone vezénylete alatt 200 zenész és énekes vesz részt a monstre koncerten: megszólal többek között a Cseh Nemzeti Szimfonikus Zenekar, valamint a Kodály Kórus is.

„Hatalmas élmény, hogy műveimet fiatalok és idősebbek, a legkülönbözőbb anyagi és kulturális háttérrel rendelkező rétegek egyaránt örömmel meghallgatják – mondta a koncertturnéról Ennio Morricone. - Munkásságom 60 éve során több mint 600 művet komponáltam, ebből jó néhány vált generációkon átívelő, ismert slágerré. Mindig más programot találok ki. Tervezek például egy szvittet, amelynek elemeit hét különböző mozifilmhez szereztem, és ezek mindegyike Oscart nyert! De természetesen játszunk klasszikus darabokat a nagyszerű Sergio Leone-féle westernekből is."

A legjobb Morricone-filmzenéket felvonultató utolsó nagy turné januárban kezdődött, Prágában. Az október 18-i, budapesti állomással kapcsolatban a mester azt is hangsúlyozta, mennyire kedveli Magyarországot. Korábban többször turnézott a világban magyar zenekarokkal, illetve Koltai Lajos Sorstalanság című filmjéhez is írt zenét. Szenvedélyes sakkozóként boldog volt, amikor teljesülhetett régi vágya, hogy Polgár Judit ellen játszhasson egy partit – még ha azt aztán el is veszítette.

Saját bevallása szerint szívesen tér vissza Magyarországra, amikor csak lehetősége adódik rá.

Szívesen megyek Budapestre, nagyszerű város, remek sakkozókkal és zenészekkel. Nagyon sok kellemes emléket őrzök innen. Áldottnak érzem magam, hogy azzal foglalkozhatok, amit szeretek, nem kívánok ezen változtatni. Lehet, hogy amikor elmúlok 90, már kevesebbet koncertezem majd, de ki tudja" - mondta.

„Mélyen megtisztelőnek tartom azt a sok elismerést, amelyet az elmúlt években kaptam. A díjak, a kedves szavak a szakmában dolgozó emberektől, a közös utunk Quentin Tarantinóval, és mindezek felett, látni a hatalmas közönséget a koncerteken - csodálatos érzés. Nagyon élvezem, és várom, hogy ismét élőben játszhassak Budapesten" – tette hozzá egy másik nyilatkozatában.

A Pestújhelyi Gyermekotthon lakói pedig még ennél is személyesebb üzenetet, sőt ajándékot is kaptak Ennio Morriconétól. Az ott működő kórus tagjai ugyanis lelkes rajongói a kétszeres Oscar-díjas művésznek - különösen a Sorstalanság-hoz írt dallamai állnak közel hozzájuk – így elhatározták, hogy budapesti koncertje előtt meglepik példaképüket. Olyan felvételt szerettek volna készíteni a saját produkciójukról, amelyet büszkén vállalhatnak a Maestro előtt.

A kórustagok ehhez profi segítséget is kaptak: Farkas Mihály, a Budapest Bár egyik frontembere mellett a Sztárban sztár versenyzőjeként is ismert Berkes Olivér is felkereste a zenészpalántákat, hogy közösen dolgozzanak a videón.

„Pontosan tudom, hogy a zene kapaszkodót jelent az emberek számára, tudom, milyen ereje, hatása van. Ezek a gyerekek őszintén és tisztán szeretik a zenét, maguktól fordultak a muzsika felé" - mondta Farkas Mihály, aki zongorán kísérte a fiatalok énekét.

„A zene egyenlő a szabadsággal. Remélem, a Mesternek is tetszik majd a végeredmény" - mondta Berkes Olivér.

Pestújhelyről a felvételt egyenesen Rómába juttatták el, ahol Ennio Morricone kézhez kapta a magyar gyerekek videóját, és azonnali válaszüzenetben köszönte azt meg: