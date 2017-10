Így vezényelt Ennio Morricone Budapesten

Október 18-án Budapesten adott koncertet a világ talán legnagyobb hatású filmzeneszerzője, Ennio Morricone. A 60 Years of Music World Tour című turnéja keretében hozta el monumentális életműve legismertebb dallamait Magyarországra. A koncert utolsó perceiben már állva tapsolt a színültig megtelt Aréna közönsége a kétszeres Oscar-, Grammy- és Golden Globe-díjas zeneszerzőnek, aki több mint 550 filmzenét és 100 klasszikus művet komponált pályafutása során.

„Bőven vannak olyan zeneművek, amelyek nélkül nem képzelhető el egyetlen koncertem sem, mert a közönség igényli ezeket. Ugyanakkor számomra fontos, hogy megőrizzem az élő zene varázsát a saját magam számára is. Mindig beleviszek egy kis játékot ezekbe a fellépésekbe, soha nem nyújtom ugyanazt. A magyar rajongók is számíthatnak meglepetésekre. Kiváló társak lesznek mellettem" - ígérte a szerdai, budapesti koncertje előtt a 88 éves Ennio Morricone.

Morricone valódi csodagyerekként kezdte a pályáját: kisfiúként is fellépett zenész édesapja helyett, és már iskolás korában komponált, így összességében több mint 80 éve szerez zenét.

Az ő nevéhez fűződik többek között a Volt egyszer egy Vadnyugat, az Egy maréknyi dollárért, A Profi, az Aki legyőzte Al Caponét, a Volt egyszer egy Amerika, Az őrült nők ketrece, A misszió, a Cinema Paradiso és A legjobb ajánlat filmzenéje, de hosszan lehetne még folytatni a sor. Morricone munkabírása legendás: 1968-ban a klasszikus Volt egyszer egy Vadnyugat mellett további másik 25 filmet mutattak be, amelyekben az ő zenéje szerepelt.

Legutóbb Quentin Tarantino Aljas nyolcas című filmjének zenéjével aratott kirobbanó sikert. Megkaptaaz Oscar-díjat, a Golden Globe-díjat, a BAFTA-díjat és a New Yorki filmkritikusok díját is. Hollywood elitje mindig is valósággal könyörgött, hogy a zeneszerző a városba költözzön, ő azonban hűségesen ragaszkodik Rómához és az anyanyelvéhez - az Oscar-díjat is olaszul köszönte meg a színpadon.

Ennio Morricone 2017-es turnéjának állomásai között több olasz város mellett Párizs, Rotterdam, Dublin, Lodz és Prága is szerepelt. Morricone korábban bejelentette, hogy ez után a turné után visszavonul a koncertezéstől, a budapesti előadás pedig a koncertkörút utolsó Olaszországon kívüli állomása volt.

A Papp László Budapest Sportarénában a zeneszerzőt a Cseh Nemzeti Szimfonikus Zenekar valamint a Kodály Kórus kísérte. Több mint 200 zenész és énekes működött közre a színpadon, köztük kiemelt fellépőként Dulce Pontes és Susanna Rigacci.

A két részből álló koncerten többek között a Baaria, A Profi, a Cinema Paradiso, a Nostromo, a Volt egyszer egy Amerika, A Jó, a Rossz és a Csúf, a Sacco és Vanzetti, a Vizsgálat egy minden gyanú felett álló polgár ügyében,A munkásosztály a paradicsomba megy, az Aljas nyolcas és a Volt egyszer egy Vadnyugat című világhírű művekhez komponált dallamokat hallhatta a közönség Ennio Morricone vezényletével.