Komoly örökségre számított, óriási számla lehet a vége

Hivatalos ítélet született az ügyben, mivel a bíróság elutasította a 61 éves Pilar Abel apakeresetét, melyben azt állította, hogy ő a világhírű festőművész Salvador Dalí törvénytelen gyereke.

A 61 éves kártyajós, Pilar Abel már jó pár éve állítja, hogy ő Salvador Dalí törvénytelen gyereke. A bíróság ezért elvégeztetett egy DNS-vizsgálatot is, aminek eredményét már korábban nyilvánosságra hozták, de most végre a bírósági döntés is megszületett: elutasították az apasági keresletet. Ami ennél is kellemetlenebb lehet Pilar Abelnek, az az, hogy –kötelezték őt az eljárás költségeinek megtérítésére. A határozat ellen a nő természetesen fellebbezhet. Az apasági per óriási botrányt kavart Spanyolországban. Nagy médiaérdeklődés közepette július 21-én nyitották fel a 28 évvel ezelőtt elhunyt Dalí kriptáját, hogy mintát vegyenek a vizsgálatokhoz.

Pilar Abel 2015-ben fordult a bírósághoz, amely a tanúvallomások alapján megalapozottnak találta a keresetet, és elrendelte az exhumálást, mivel más módon nem lehetett DNS-mintát szerezni a halott művésztől, akinek egyébként

nincs törvényes leszármazottja.

A Dalí örökségét kezelő alapítvány, a Gala-Salvador Dalí Alapítvány szerint az exhumálást elrendelő bírói döntés nem volt megalapozott, és már korábban jelezték, hogy ha a DNS-vizsgálat nem igazolja Dalí apaságát, az exhumálási költségeket kifizettetik Pilar Abellel. A költségekről egyelőre nincs hír, ahogy arról sem, hogy Abel valóban fellebbezett volna.