A végleges listára felkerült három elsőregényes szerző egyike, az amerikai George Saunders vehette át kedd este, október 17-én Londonban a Man Booker-díjat. Ő a második amerikai író, aki a világ egyik legrangosabb irodalmi elismerésében részesült.

Az idei Man Booker-díjat egy amerikai elsőregényes szerző, George Saunders vehette át Londonban, október 17-én. Az 58 éves, texasi születésű, New Yorkban élő Saunders a Lincoln in the Bardo című regényéért kapta az 50 ezer font (körülbelül 18 millió forint) pénzjutalommal és azonnali nemzetközi irodalmi hírnévvel is járó brit kitüntetést, melyet

Kamilla cornwalli hercegnő, Károly brit trónörökös hitvese nyújtott át a Guildhallban, a londoni pénzügyi központ, a City elöljáróságának fényűző palotájában. A díjazott, valós történetre alapuló mű 1862-ben játszódik egy washingtoni temetőben, ahol Abraham Lincoln elnök 11 éves fiát gyászolja. Lola Young zsűrielnök szerint Saunders könyve

elképesztően eredeti regény, szellemes, intelligens, mélységesen megindító narratívával.

A zsűrik öt órán át tanácskoztak, mire egyhangúlag odaítélték az idei Man Booker-díjat Saunders könyvének. A jelöltek végső listáján Saunders mellett két további elsőregényes szerző, a szintén amerikai Emily Fridlund (History of Wolves) és a brit Fiona Mozley (Elmet) szerepelt. A hat nevet tartalmazó listára felkerült az amerikai Paul Auster 4 3 2 1 című művével, valamint a pakisztáni-brit Mohsin Hamid (Exit West) és a brit Ali Smith (Autumn) is.

A Man Booker-díj Az 1968-ban alapított, először 1969-ben odaítélt Booker-díjat a Booker élelmiszeripari és nagykereskedelmi vállalat támogatásával hozták létre. A cégnek neve ellenére (book: könyv) semmi köze nem volt a könyvkiadáshoz. A díj főszponzora 2002 óta a Man Group nevű befektetési tanácsadó és alapkezelő csoport, amely azonban megtartotta az elismerés eredeti támogatójának nevét is; innen a jelenleg használatos Man Booker elnevezés.

A díjat annak idején azzal a céllal alapították, hogy az angol nyelvterület prózaírói is részesüljenek a francia Goncourt-díjhoz hasonló tekintélyű elismerésben. A kitüntetést korábban Nagy-Britannia, Írország és a Nemzetközösséghez tartozó országok szerzői kaphatták. Ezt a földrajzi megkötöttséget azonban három éve eltörölték, és azóta már csak az a feltétel, hogy

a díjazott művet angolul kell megírni, és a könyvnek meg kell jelennie Nagy-Britanniában.

A Man Booker-díjat tavaly is egy amerikai szerző, Paul Beatty vehette át The Sellout című regényéért. Ő volt az első amerikai, aki ebben az irodalmi kitüntetésben részesült.