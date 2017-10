30 ezer látogató, 4 földrész, több ezer műalkotás

30 ezren látogatták meg az idei Art Marketet, Közép- és Kelet-Európa vezető képzőművészeti vásárát. 4 kontinens nagyjából 25 országának több mint 100 kiállítója és 500-nál több művésze jelent meg a rendezvény 4 napja alatt.

A nemzetközi művészeti élet egyik kiemelkedő találkozóhelyévé vált az idén hetedik alkalommal megrendezett Art Market nemzetközi kortárs vásár. Az idei vásár számokban: 4 kontinens 24 országának több mint 100 kiállítója, 500-nál több művésze volt jelen. És ami még nagyon fontos adat: körülbelül 30 ezren látogatták meg a vásárt.

Az Art Marketen Magyarország több jelentős kortárs képzőművészeti galériája is bemutatkozott. A

vásár idei díszvendége Izrael volt.

Az Art Market Budapest szervezői létrehoztak egy ART.ISRAEL-ART.IS.REAL nevű fesztivált is, ami több tucat esemény révén mutatta be Izrael kulturális értékeit. Eran Shakine hat méteres köztéri szobra a Budai lány, melyet a művész kifejezetten Budapestre készített, egy ideig még

Budapesten marad, a Széchenyi téren.

A vásár fotóművészeti szekciójában jelen volt David Bowie fotósaként világhírűvé vált Tony McGee, és az izraeli Ilit Azoulay is. A magyar alkotók közül ott volt azi idén 80 éves Korniss Péter is.

A szervezők több kiegészítő eseménnyel készültek idén. Volt köztük társművészeti program, fotóművészeti fesztivál, szakmai konferencia és kulturális és gasztronómiai VIP-program is. A vásár vendégei többek között és a hazai alkotók mellett olyan sztárművészekkel találkozhattak személyesen, mint Ilit Azoulay (Tel Aviv), Dana Levy (New York), Tony McGee (London), Dan Reisinger (Tel Aviv), Joseph Semah (Amszterdam) vagy Miron Zovnir (Berlin).

Az Art market további vendégei között itt volt Maja és Reuben Fowkes, a Translocal Institute for Contemporary Art vezető kurátorai, Rony More, a New York-i Art Please alapító-igazgatója, Alex Nyerges, a Virginiai Szépművészeti Múzeum igazgatója, Jeff Oppenheim, New York-i dokumentumfilm-rendező, Maria Anna Potocka, a krakkói Kortárs Művészeti Múzeum (MOCAK) igazgatója, Robert Runtak, az olomouci Robert Runtak Gyűjtemény alapítója, James Snyder, a jeruzsálemi Izrael Múzeum nemzetközi ügyekért felelős elnöke, Serge Tiroche, az Art Vantage befektetési alap és a Tel Aviv-i Tiroche DeLeon gyűjtemény alapítója is.

Az ide Art Marketen bejelentették az Emerging Hungary elnevezésű amerikai művészeti program elindítását, ami

fiatal magyar művészeknek biztosít többek között New York-i és chicagói kiállítási lehetőségeket.A vásár keretében több művészeti díjat is átadtak, a legszebb kiállítási stand díját az Everybody Needs Art kapta, a Főváros által alapított Budapest a Fiatal Tehetségekért díjat Szalay Krisztina fotóművész és Kocsis Barbara szobrász vehette át, illetve különdíjban részesült a New Yorkban élő izraeli Dana Levy. A B. Braun díja az Art Market Budapest kiállítói közül ezúttal holtversenyben a francia Opiom és a német Bernheimer Contemporary galériákhoz került.

Az Art Market Budapest alapító-igazgatója, Ledényi Attila szerint Budapestet egyre vonzóbbnak találják a tengerentúli szakemberek és gyűjtök is, hiszen

máshol nem megismerhető művészeti tartalmakat

és színvonalas kelet-európai választékot ismerhetnek meg.