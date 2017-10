Anastacia két év után tér vissza Magyarországra, 2018. május 13-án koncertezik a Tüskecsarnokban.

Anastacia jövő májusban lép fel a budapesti Tüskecsarnokban. Az énekesnő utoljára két éve lépett fel Magyarországon, most pedig legújabb lemezével, az Evolution-nel érkezik, amelyet Stockholmban vett fel a korábban Celine Dionnal, Janet Jacksonnal és Madonnával is együtt dolgozott Anders Bagge producerrel.

Anastacia leguóbb 2016-ban, az Ultimate Collection című válogatás albumával lépett fel Budapesten. Akkor a Papp László Budapest

Sportarénában koncertezett több mint 6 ezer ember előtt.

Eddigi pályafutása alatt huszonkilenc kislemezt adott ki, több tucat duettje volt, többek között Luciano Pavarottival és Michael Jacksonnal, harminckét klipje jelent már meg, és rengeteg díjat kapott. Legnagyobb sikerei közé tartozik az I'm Outta Love, a Left Outside Alone vagy a Paid My Dues. Világszerte több mint 30 millió lemezt adott már el. Anastacia 2018-ban ötödször lép fel Budapesten. Először az Arany Zsiráf díjátadó gála sztárvendégeként járt itt 2001-ben, négy évvel később a Papp László Sportarénában adott koncertet, 2009-ben a Syma-csarnokban, tavaly a Magyar Virtuózok kíséretében lépett fel.

Anastacia az elmúlt években többször is sikeres küzdelmet folytatott a rákkal, az Ultimate Collection-turné során bejelentette együttműködését a Cancer Research brit rákkutató szervezettel, nagyobb összeget adományozott az emlőrákkutatásokra.