Budapesten forgatják a hatodik Terminátor-filmet, amely a három kevésbé izgalmas részt átugorva a rendkívül sikeres Teminátor 2-től veszi fel újra a sztori fonalát.

A Terminátor 6. részének forgatásait a Deadpoolt jegyző rendező, Tim Miller irányíthatja, aki csapatával együtt Európába is ellátogat majd jövő márciustól. A The Movie Web értesülései szerint a készítők Budapesten is megörökítenek majd jó pár filmrészletet, ahogy Spanyolországban is dolgoznak majd.

Tény, hogy az előző, A Terminátor: Genisys része nem aratott nagy sikert sem a közönség, sem a kritikusok körében 2015-ben, ezért sokáig nagy kérdés volt, hogy lesz-e újabb folytatás

Ám nemrég kiderült: A Terminátor folytatódik, és az új részben még Linda Hamilton is, vagyis a filmbéli Sarah Connor is visszatér, hogy megküzdjön a robotokkal. Sarah Connor utoljára amúgy '91-ben bukkant fel utoljára franchise második részében, Az ítélet napjában.

Hamilton mellett egykori férje, James Cameron is visszatalál a sztorihoz. Az ő neve producerként lesz feltüntetve a stáblistán, hiszen újra magáénak tudhatja a film jogait.

A fentebb említett brancshoz csatlakozik természetesen Arnold Schwarzenegger is, akinek neve egybe forrt a Terminátorral.

Az új rész ugyanakkor frissítően hathat a kissé megkopott franchise-ra. Tim Miller és James Cameron más irányba kanyaríthatja az akciófilmet, amely a Terminátor 2 – Az ítélet napja folytatásaként szolgál, figyelmen kívül hagyva az az után mozikba került részeket.

A Paramount 2019. július 26-át jelölte meg premierdátumnak, ezzel megadva a Terminátor 6-nak azt az esélyt, hogy a 2019-es nyár legsikeresebb filmje lehessen.